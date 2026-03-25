El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla a todos los contribuyentes, las consecuencias que puede tener sobre sus bienes -por ejemplo, cuentas bancarias y tarjetas asociadas- el haber recibido un aviso de intención de embargo y no responder inmediatamente. Quienes posponen la comunicación con la agencia al recibir un levy notice empeoran su situación, pues se entiende que el contribuyente no está dispuesto a colaborar para saldar su obligación y, en estos casos, puede determinarse que la confiscación de los bienes es la próxima acción a tomar. “Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, afirma IRS. Cuando se envían reiterados avisos de cobro y el tributante deudor no se comunique telefónicamente o en persona para realizar acuerdos con el organismo, un embargo puede ser la próxima medida a tomar. Antes de llegar a esta decisión, IRS atraviesa las siguientes instancias De acuerdo con lo detallado por la información oficial, tras emitir un embargo sobre una cuenta bancaria IRS aguardará 21 días antes de efectivizar la medida, donde tanto fondos como tarjetas de débito asociadas quedan inutilizables. “Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades. El plazo de 21 días está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como objetivo que el contribuyente se comunique con el organismo y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o para notificar al IRS en caso de que haya algún error en la aplicación del embargo. “Si usted recibe una factura del IRS titulada Aviso Final de la Intención de Embargo y Sus Derechos a una Audiencia, comuníquese con el IRS de inmediato. Llame al número de teléfono anotado en su aviso”, indica la agencia. Esto permitirá conocer las alternativas de pago y buscar soluciones alternativas a la confiscación inmediata de los bienes.