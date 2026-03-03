El IRS establece directrices precisas cuando un contribuyente cuenta con una deuda tributaria y no responde a tiempo los avisos oficiales. Si los avisos no se contestan dentro del plazo estipulado, la agencia puede proceder con una de las acciones más drásticas: el embargo de salario o bienes. A pesar de que muchos suponen que se trata de una decisión instantánea, en realidad es el resultado de un proceso previo de notificaciones. No obstante, una vez que se activa, el efecto puede percibirse en cada temporada de pago hasta que la deuda sea saldada. El llamado wage garnishment del IRS es una herramienta legal que permite a la autoridad fiscal retener parte de los ingresos del trabajador para cubrir impuestos pendientes. A diferencia de otras sanciones, este embargo no se limita a un único cobro. Permanece activo hasta que la obligación fiscal se pague por completo o se llegue a un acuerdo con la agencia. Esto puede ocurrir después de que el contribuyente recibe un Aviso Final de Intención de Embargo y no ejerce su derecho a responder o solicitar una audiencia dentro del plazo indicado. Cuando el embargo afecta el sueldo, el empleador debe entregar al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil. Este documento es determinante, ya que permite calcular qué porción del ingreso podría quedar protegida. El plazo para completarlo es breve: apenas tres días. Si no se entrega a tiempo, el cálculo se realiza bajo una condición menos favorable, lo que puede aumentar el monto retenido en cada pago. Contactar al organismo lo antes posible es fundamental. Ignorar los avisos solo acelera el proceso. En cambio, abrir un canal de comunicación puede permitir negociar cuotas accesibles y evitar que el salario quede comprometido durante meses o incluso años. Aunque la medida puede parecer definitiva, existen alternativas. El embargo del IRS puede suspenderse si se cumple alguna de estas condiciones: