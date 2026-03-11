El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial el procedimiento obligatorio que deberán cumplir si reciben en su hogar una notificación de emplazamiento. Esta medida se lleva a cabo por el organismo cuando la agencia tiene dificultades para determinar o cobrar un impuesto pendiente e impone la obligación de reunirse con un oficial del IRS para explicar la situación y presentar documentación pertinente. Quien recibe la citación de emplazamiento tendrá que cumplir con los siguientes requisitos, según se lo especifique cada funcionario Esta acción no sólo está destinada a los mismos contribuyentes deudores, sino también a terceros que puedan proporcionar información, como instituciones financieras, encargados de registros o cualquier otra persona relevante. “Si notificamos un emplazamiento a un tercero para determinar su responsabilidad tributaria, usted será avisado indicándole que el emplazamiento ha sido entregado y se le proporcionará una copia del emplazamiento”, indican las autoridades. Quienes no puedan acudir a su cita durante el día y horario pactado, tendrán que notificarlo en el número que figura en el aviso para evitar inconvenientes severos con las autoridades.