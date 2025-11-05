La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web que existe un grupo especifico de solicitantes que califican para recibir beneficios por jubilación con aumento.

Este tipo de prestaciones, conocidas como “jubilaciones aplazadas” se otorgan a quienes aguardan hasta después de su edad plena para solicitar su dinero.

En ese marco, la edad a la que se recibe el monto más alto es cuando se reclama la prestación a los 70 años y, durante este año, quienes cumplan con determinados requisitos podrían recibir sumas superiores a USD 5000.

Quiénes podrán recibir un pago mucho más alto de jubilación del Seguro Social

De acuerdo con lo señalado por la agencia federal, quienes ya hayan cumplido sus 70 años y desde los 22 hayan ganado anualmente el máximo imponible, al solicitar en este momento podrían recibir el depósito mensual más alto de todos, equivalente a 5,108 dólares.

De cumplir con los mismos requisitos, pero jubilarse a los 62, el beneficio mensual a recibir será de 2,831 dólares y, de hacerlo durante la edad plena, el beneficio es de 4,018 dólares.

Seguro Social: el aumento confirmado para todos los beneficiarios

La agencia federal ya confirmó el aumento COLA 2026 , que será representativo del 2.8% -mayor que el pautado para 2025 del 2.5%-. Este ajuste impactará sobre todos los beneficios del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Los anuncios que detallan el monto exacto a recibir comienzan a distribuirse en diciembre.

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente $56 por mes a partir de enero”, afirmaron las autoridades en su comunicado oficial.