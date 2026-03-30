Cada vez más contribuyentes —especialmente de altos ingresos— deciden abandonar estados como California y Nueva York para instalarse en destinos con menor carga impositiva, como Florida o Texas. El fenómeno, que ya mueve miles de millones de dólares, no solo impacta en la recaudación fiscal, sino que también está redefiniendo la distribución de la riqueza y el mapa económico del país. Según datos del Internal Revenue Service (IRS), el último año fiscal dejó cifras contundentes: Este movimiento refleja una tendencia clara: los contribuyentes con mayor capacidad económica están migrando hacia estados con impuestos más bajos y mejor costo de vida. El principal motor de esta migración es la carga tributaria. Estados con impuestos elevados como: También registran pérdidas significativas de contribuyentes. A esto se suma otro factor clave: el costo de vida. El impacto no es solo demográfico: es fiscal y estructural. Menos contribuyentes de altos ingresos significa: Un ejemplo claro se dio en Massachusetts, donde tras implementar un recargo del 4% a millonarios, se registró una salida cercana a USD 900 millones hacia Nuevo Hampshire. En Nueva York, el debate político ya está en marcha. El alcalde Zohran Mamdani impulsa un nuevo impuesto del 2% a los más ricos para compensar la caída de ingresos, aunque la propuesta genera fuerte rechazo. Por su parte, el dirigente Bruce Blakeman advirtió: “Los altos impuestos, los costos de servicios públicos y la amenaza de nuevos gravámenes están expulsando empleos”. Mientras algunos estados pierden, otros crecen con fuerza. Florida se consolida como el principal destino, seguido por: Estos estados ofrecen menor presión fiscal, viviendas más accesibles y condiciones más atractivas para invertir. El analista Doug Kellogg, de Americans for Tax Reform, fue contundente: “Los estados con mayores impuestos están perdiendo la competencia”. El fenómeno no solo implica mudanzas individuales: está generando un realineamiento económico a gran escala. Según la Bureau of Economic Analysis, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el sureste del país ya supera al del noreste, reflejando el impacto de esta migración. Además, los estados receptores experimentan: