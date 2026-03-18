El jueves 26 de marzo se declaró como feriado estatal en el Estado de Hawaii y varias actividades se verán afectadas. Se trata de una fecha conmemorativa en honor a una figura histórica clave para la comunidad hawaiana que tiene un componente cultural fuerte y arraigado. En el último jueves del mes, varias actividades se verán pausadas para rendirle honor al Príncipe Kūhiō con actividades colectivas y culturales como desfiles o exposiciones. Conocé quiénes descansan en este día. El príncipe Jonah Kūhiō Kalanianaʻole es un personaje histórico de gran relevancia en Hawaii por pertenecer a la realeza de ese territorio. Nació el 26 de marzo de 1871, que es lo que se conmemora en esta fecha. El heredero del antiguo reino de Hawaii se convirtió en una figura política importante tras la caída de la monarquía en 1893, cumpliendo funciones como delegado de territorio en el Congreso de Estados Unidos. Es recordado por impulsar leyes relacionadas a la población nativa, como el Hawaiian Homes Commission Act, que otorgó más de 200.000 acres de tierras a las comunidades hawaianas. Se le llamaba “El príncipe del pueblo”. El aniversario de su nacimiento, denominado Prince Kūhiō Day, se declaró como feriado estatal e impacta en el funcionamiento del sector público. Por ende, cierran oficinas gubernamentales estatales y municipales, no hay clases en las escuelas públicas, los servicios públicos funcionan con un esquema reducido y el transporte opera con el cronograma de feriado. No obstante, también impacta en el sector privado, ya que varios comercios abren pero con horario reducido dado la poca circulación de personas en la calle por la fecha especial. El Prince Kūhiō Day funciona como algo más que un feriado administrativo y día de descanso, ya que tiene una carga cultural fuerte a la que la comunidad de aferra hace décadas. Se suelen apreciar actividades como desfiles con música tradicional hawaiana con carrozas y bailarines de hula. También hay eventos culturales como exposiciones sobre la historia del territorio, competencias deportivas relacionadas al mar como el surf o el canotaje y ceremonias oficiales en monumentos. Con esta fecha especial, Hawaii busca preservar la identidad cultural y recordar el aporte de “El Principe del pueblo” a la comunidad. El 26 de marzo es la fecha central, pero su figura también se recuerda en: Además, el Prince Kūhiō Day es uno de los pocos feriados en Estados Unidos dedicados a una figura de la realeza, junto con el King Kamehameha Day (11 de junio).