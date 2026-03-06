La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial los cambios de fuerza mayor que pueden causar modificaciones en el cronograma de pago de ciertas prestaciones. Según lo indica el calendario oficial difundido por la agencia, dentro de 2026 aún restan dos meses donde uno de sus depósitos no llegará en la fecha usual, sino antes. Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) reciben normalmente su prestación el primer día de cada mes, siempre y cuando esta fecha coincida con un día hábil. Cuando el momento de pago cae feriado o fines de semana, el depósito se adelanta al último día hábil anterior. Esto sucedió en enero, en febrero y en marzo, donde las prestaciones se cobraron el último día laborable del mes anterior y volverá a ocurrir en dos meses más de este año. De acuerdo con lo estipulado en el calendario de pagos, los siguientes meses también se cobrará por adelantado SSI