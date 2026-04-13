El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en todo Estados Unidos. La agencia confirmó que sus funcionarios realizarán visitas directas a los domicilios de ciertos contribuyentes. Esta estrategia no es aleatoria; se enfoca específicamente en personas y familias que han recibido notificaciones previas y no han regularizado su situación. El objetivo principal de estas visitas es abordar casos de incumplimiento en el pago de impuestos o la falta de presentación de declaraciones de años anteriores. Según las autoridades, este contacto cara a cara busca resolver deudas pendientes que no han podido ser gestionadas a través de los canales de comunicación tradicionales, como el correo postal. No todos los contribuyentes deben preocuparse por un golpe en su puerta. Las visitas están estrictamente dirigidas a quienes presentan adeudos significativos o patrones de evasión fiscal persistentes. El IRS ha aclarado que estas acciones son el último recurso tras múltiples intentos de contacto fallidos. Para ser parte de este grupo, generalmente el contribuyente debe cumplir con estas condiciones: Es fundamental destacar que un funcionario del IRS siempre se identificará con dos credenciales oficiales: una comisión de servicio y un distintivo con foto (HSPD-12). Dada la naturaleza de estas visitas, el riesgo de fraude aumenta. El IRS advierte a los ciudadanos que los delincuentes a menudo se hacen pasar por agentes para exigir pagos inmediatos mediante tarjetas de regalo, transferencias de dinero o criptomonedas. Recuerda estas pautas de seguridad: Mantenerse al día con el calendario fiscal y responder a los comunicados oficiales es la mejor manera de evitar este tipo de procedimientos presenciales en su hogar.