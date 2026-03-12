El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que depositará 2,200 dólares en las cuentas bancarias de los contribuyentes elegibles para un crédito fisca. Este beneficio forma parte de las políticas tributarias destinadas a aliviar los gastos familiares y puede representar un depósito directo en la cuenta bancaria de quienes cumplan con los requisitos establecidos. Se trata del beneficio Child Tax Credit (CTC), diseñado para apoyar económicamente a los hogares con menores de edad. El crédito fiscal por hijo permite a los contribuyentes recibir hasta 2,000 dólares por cada hijo elegible menor de 17 años. Sin embargo, una parte de ese beneficio puede convertirse en un pago reembolsable a través del Additional Child Tax Credit, lo que significa que algunos contribuyentes pueden recibir dinero incluso si no deben impuestos. En determinados casos, cuando se combinan los cálculos del crédito fiscal y los montos reembolsables permitidos por la ley tributaria, el beneficio total que llega al contribuyente puede acercarse a los 2,200 dólares, dependiendo de los ingresos declarados y de la cantidad de hijos que califican dentro de la declaración. El IRS establece que el crédito fiscal está dirigido a contribuyentes que tienen hijos dependientes y cumplen con ciertos criterios básicos definidos por la legislación tributaria. El objetivo del programa es ayudar a cubrir parte de los gastos relacionados con la crianza y el cuidado de los menores. Entre las condiciones principales para acceder al crédito fiscal se encuentran las siguientes: El monto final que recibe cada contribuyente puede variar según los ingresos y la cantidad de hijos que califican. Los agentes de la entidad fiscal recomiendan revisar los criterios oficiales al presentar la declaración de impuestos para determinar si corresponde recibir el crédito fiscal o un reembolso asociado a este beneficio.