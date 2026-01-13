Confirmado | Estados Unidos deposita hasta 5000 dólares del Seguro Social este miércoles. (Fuente: Archivo)

La Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (SSA) anunció el pago de los depósitos de enero para jubilados, correspondiente a los beneficiarios que nacieron a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Para aquellos que cumplan con este requisito, el calendario de pagos del mes contempla cheques mensuales que pueden llegar hasta los 5108 dólares, según los parámetros oficiales del organismo.

Cuándo se depositan los pagos del Seguro Social

De acuerdo con el calendario de pagos oficial de la SSA, los jubilados recibirán sus pagos en la segunda, tercera o cuarta semana del mes, según su fecha de nacimiento:

Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año: miércoles 14 de enero

Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes del año: miércoles 21 de enero

Nacidos entre el 21 y el último día de cualquier mes del año: miércoles 28 de enero

Quiénes pueden cobrar el Seguro Social por jubilación

Según las reglas oficiales de la Administración del Seguro Social, los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar los beneficios de jubilación desde los 62 años. Para acceder al pago mensual, es necesario haber acumulado créditos laborales suficientes, los cuales se obtienen a través de los aportes realizados durante la vida laboral mediante impuestos sobre la nómina.

En este sentido, la SSA aclara que solicitar el beneficio a la edad mínima implica un pago reducido, mientras que retrasar la jubilación permite acceder a montos más elevados.

Cómo se calcula el monto del cheque mensual

El valor del pago del Seguro Social varía según tres factores centrales definidos por la SSA: la edad en la que la persona decide jubilarse, el nivel de ingresos declarados a lo largo de su carrera laboral y la cantidad de años en los que se realizaron aportes al sistema.

De acuerdo con datos oficiales del organismo, un jubilado que se retira a los 62 años puede recibir hasta 2831 dólares mensuales, mientras que quienes postergan el retiro hasta los 70 años pueden alcanzar un beneficio máximo de 5108 dólares por mes.