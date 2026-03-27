La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos puso en marcha una nueva dinámica, a comienzos de marzo, para brindar atención al cliente, agilizar los trámites y procesos y centralizar operaciones en todos los estados. Sin embargo, la implementación de estos cambios, de acuerdo a especialistas y expertos en la materia, comenzó por generar demoras, errores y complicaciones en el sistema que pueden afectar a los pagos mensuales de los beneficiarios. Dentro de todas las modificaciones que implementó el programa en los últimos meses, esta modificación marca una modificación clave en el sistema de SSA. A partir de ahora, se implementan dos herramientas clave: De esta forma, los trámites y sus procesos no tendrán una sede específica para cumplirse. Es decir, no importa la distancia física entre las oficinas interestatales, los documentos podrán ser procesados por cualquier agente. La digitalización apunta a mejorar la eficiencia en un contexto complejo: la SSA enfrenta escasez de personal, cierre de oficinas regionales y la salida de más de 7.000 empleados en 2025, lo que obligó a repensar el sistema operativo. Si bien la digitalización del sistema se presenta como un proceso moderno para agilizar tareas, trae consigo múltiples errores que se descubren a medida que comienza a ejecutarse. Asimismo, se habla de la pérdida del conocimiento local. Las leyes sobre matrimonio, herencias o certificados varían según el estado, y no todos los agentes remotos tendrían experiencia en esas normativas específicas. Entre los riesgos más mencionados aparecen: