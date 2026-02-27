El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte en su sitio web oficial sobre la importancia de respetar las fechas límite para presentar las declaraciones de impuestos, pues cuando se excedan los plazos establecidos por la agencia, los reembolsos pueden perderse de manera definitiva. En ese sentido, a través de su sitio web oficial, las autoridades indicaron quiénes en 2026 deben presentar su declaración de impuestos atrasada con urgencia para no perder el dinero que podrían reclamar. El organismo recaudador indica que los contribuyentes tienen un máximo de tres años para presentar y reclamar una devolución de impuestos desde la fecha límite en la que vencía su primera declaración. Por ejemplo, quienes eran elegibles para reclamar el Crédito Fiscal por Renta del Trabajo (EITC) u otras devoluciones en 2022 tienen hasta el 15 de abril de este año para presentar su declaración antigua y reclamar este pago, de lo contrario, el dinero se perderá. Durante esta temporada de impuestos, la agencia está llevando a cabo una transición que busca dejar atrás la entrega de reembolsos en papel. Esta medida no impactará sobre las declaraciones que deban presentarse y correspondan a años anteriores, pero -a no ser que se cuente con una excepción- todas las correspondientes a 2025 deben proporcionar la información de depósito directo para que el reembolso se efectúe sin demoras. “El IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica. En caso de no brindar la información bancaria para realizar el depósito de manera electrónica ni contar con una excepción, la emisión del reembolso en papel se postergará durante seis semanas o más.