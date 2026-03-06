El Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos lanzó una importante advertencia sobre el uso de inteligencia artificial durante la temporada de presentación de impuestos y alertó sobre los peligros de los que puede venir acompañada. El organismo recaudador explicó que la implementación de herramientas de IA para resolver dudas fiscales complejas puede aumentar el riesgo de errores, fraudes y estafas. De acuerdo con la agencia, los contribuyentes no deberían fiarse completamente de las respuestas generadas por IA cuando realizan consultas sobre impuestos o interpretaciones de la ley fiscal. En determinadas ocasiones, esta práctica puede llevar a Esto podría derivar en infracciones en la declaración que pueden devenir en multas o incumplimientos fiscales, por lo que el consejo de la agencia es verificar la información cuanto antes. La agencia federal especifica que, durante el último tiempo una de las modalidades de estafas que más aumentó fue la suplantación de identidad mediante llamadas automatizadas. A través de este tipo de comunicaciones, un estafador utiliza IA para imitar a funcionarios del IRS simulando su voz con IA o para hacer que el número desde el que marca parezca oficial, entre otras técnicas para aumentar la credibilidad de esta estrategia. Para resguardarse de este tipo de riesgos, el organismo enfatiza en puntos clave, como que Cualquier tipo de comunicación que parezca urgente y se realice por teléfono, puede tratarse de una estafa.