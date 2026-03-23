Durante años, la inteligencia fue explicada casi exclusivamente por factores como la genética, la educación y el entorno familiar. Este enfoque ha sido objeto de revisión a la luz de nuevos hallazgos que sugieren la relevancia de otros elementos en el desarrollo de las capacidades cognitivas. En el ámbito educativo, estudios recientes han introducido una variable que había sido poco considerada hasta el momento: el mes de nacimiento. Aunque no se establece como una regla absoluta, los resultados han suscitado el interés de investigadores y docentes, dado su impacto en los primeros años del desarrollo cognitivo. Diversos análisis realizados con grandes poblaciones escolares detectaron que los niños nacidos en octubre, noviembre y diciembre suelen obtener mejores desempeños en pruebas cognitivas durante la infancia y la preadolescencia. Los especialistas aclaran que esto no implica una inteligencia innata superior, sino una adaptación temprana a mayores desafíos al ingresar a la escuela con menos edad que el resto del grupo. La brecha favorece, en algunos casos, el desarrollo de habilidades como: Los especialistas enfatizan que este patrón se manifiesta de manera evidente en entornos educativos estables y estimulantes. En situaciones donde hay dificultades de acceso, desigualdad, baja calidad escolar o escaso apoyo familiar, el mes de nacimiento pierde relevancia en comparación con factores que son mucho más determinantes. En consecuencia, el contexto continúa siendo fundamental para el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Los investigadores coinciden en un punto central: nacer en un mes específico no define la inteligencia futura. Las diferencias observadas tienden a diluirse con el paso del tiempo y no garantizan éxito académico ni profesional. La capacidad intelectual es el resultado de una combinación dinámica de experiencias, estímulos, oportunidades y esfuerzo sostenido a lo largo de la vida.