El presidente Yamandú Orsi mantendrá este lunes una reunión bilateral con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Nueva York, en el marco de la participación de ambos en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro se produce en un escenario político tenso: a pocas semanas de los comicios en Brasil las encuestas reflejan un ajuste cerrado entre Lula y Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La reunión con Lula forma parte de una agenda cargada de actividades que Orsi desarrollará en la ciudad estadounidense. Ese mismo día participará en un debate sobre inteligencia artificial junto a empresarios y, a las 18:30, el Frente Amplio realizará un encuentro para analizar las elecciones brasileñas y sus implicancias para la democracia latinoamericana, con la participación del Comité Popular de Lucha “Aguante a Lula en Uruguay”.

El martes, Orsi asistirá a una actividad organizada por el Consejo de las Américas —un foro que reúne a dirigentes empresariales— y tendrá además un encuentro con Karan Bhatia, vicepresidente de Google. En el calendario oficial figuran también reuniones bilaterales con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de la alianza regional Urupabol.

Además, el mandatario tiene una entrevista agendada con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en línea con el diálogo que impulsa el gobierno chileno sobre cooperación regional para combatir el crimen organizado. Orsi cerrará su participación en Nueva York con su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para el jueves 24 cerca del mediodía.