El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, admitió la “enorme preocupación” que tiene el gobierno de Yamandú Orsi ante el avance del narcotráfico y anunció la idea de incorporar radares y drones en 2026 para reforzar el control del espacio aéreo.

“Acá hay una enorme preocupación por la penetración del narcotráfico, estamos a punto caramelo de que los carteles pasen a operar de una manera mucho más fuerte en Uruguay”, explicó Sánchez.

El jerarca admitió que “vamos a una política de custodia de la frontera mucho más fuerte con incorporación de tecnología”, para luego advertir que el país “no tiene cobertura de todo su espacio aéreo, pero la va a tener el año próximo, con una inversión importante en radares y drones”.

Martin Valente Cardinal

“Siendo un país de tránsito, tenemos que trabajar en eso porque incluso hay aviones de línea que pasan por el espacio aéreo uruguayo y no pagan porque no los ubicamos al no tener radares”, dijo el secretario de Presidencia en declaraciones a radio Carve.

El lavado de activos

Sánchez puso el foco en “trabajar también contra el lavado de activos” y destacó la “relación de diálogo con Estados Unidos”, aunque diferenciándose de lo que mencionó como “cierto posicionamiento político”.

Este debate se produce cuando avanza el proyecto de ley del gobierno que actualiza la ley contra el lavado de activos, sobre la cual la oposición marca algunas diferencias, aunque aseguró que “va a salir”, según dijo el diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala.

Los blancos apuntan al umbral de transacciones en efectivo, ya que el oficialismo pretende bajar el monto para reforzar el control del ingreso del dinero al sistema financiero.

El diputado Abdala se mostró en contra de que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) tenga mayores facultades en las intervenciones o fiscalizaciones de empresas, estudios jurídicos u organizaciones.