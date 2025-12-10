Luego del acuerdo que firmó UTE con la sociedad anónima Gasoducto Cruz del Sur, el ente comenzó a ver los primeros resultados en apenas cuatro días.

Según se informó durante la jornada, UTE ya ahorró más de 1 millón de dólares, luego de generar energía eléctrica, a través de gas, por intermedio del Gasoducto Cruz del Sur.

Se trata de una empresa uruguaya integrada por Shell (40%), Pan American Energy (30%), Ancap (20%) y Wintershall Dea (10%), que es la concesionaria del gasoducto de 400 kilómetros que une la provincia de Buenos Aires con Montevideo, en Uruguay.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la puesta en marcha del convenio, y su inminente ahorro para la empresa.

“Logramos algo histórico que es que desde hace cuatro días estamos generando energía con gas a través del Gasoducto Cruz del Sur y lo que es la planta de ciclo combinado de Punta del Tigre”, afirmó en las últimas horas.

Cardona valoró que la infraestructura existe en el país desde hace un tiempo cuando se hizo el cambio de la matriz, que puede producir energía tanto con combustibles fósiles como con gas.