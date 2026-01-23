La caída del dólar es un fenómeno regional, y que tiene que ver con el contexto internacional que se está viviendo en la actualidad.

El dólar tuvo un descenso de 0,98% en la última semana y de un 2,1% en lo que va del 2026.

En este sentido, el peso estadounidense llegó a su menor valor desde el pasado 27 de marzo de 2024 cuando cotizó a 37,552 pesos. Es además la mayor caída diaria desde el pasado 30 de junio de 2025 cuando bajó un 0,97 %.

La baja de la moneda estadounidense se ve con preocupación por parte del sector exportador. En las últimas horas hubo diferentes reuniones, y se analiza llegar a las autoridades del Ministerio de Economía para poder buscar una solución.

Si bien Uruguay ya atravesó situaciones similares, ahora el factor de alarma parte por la baja acentuada en tan pocos días.