El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró este lunes que Uruguay no vive una situación comparable a la violencia desatada en México luego del abatimiento del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias “el Mencho”. “Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México”, declaró el ministro, en rueda de prensa durante la asunción de nuevas autoridades policiales en Florida. Pese a la diferencia de escala, Negro subrayó que la preocupación por el crimen organizado es alta y que las fuerzas del país se mantienen “alerta y expectantes para conjurar cualquier tipo de peligro en la región”. El ministro enfatizó la vigilancia sobre eventuales operaciones de grupos delictivos tanto en países vecinos como en el resto del continente. “No hay que descartar nada en materia de crimen organizado”, advirtió Negro, quien vinculó la estrategia preventiva a inteligencia policial y cooperación regional. Indicó que el monitoreo incluye el intercambio de información con socios internacionales para anticipar riesgos y coordinar respuestas. Sobre informaciones periodísticas que mencionan sicarios uruguayos contratados para actuar en Punta del Este contra autoridades de la provincia argentina de Entre Ríos, el ministro fue cauteloso: “Contamos solo con información de prensa porque no hay novedades en nuestro país”, afirmó, descartando por el momento indicios concretos de operación o presencia de los presuntos atacantes en territorio uruguayo. Negro agregó que, según la información recabada, las potenciales víctimas no estuvieron en Uruguay y aparentemente no tenían previsto hacerlo, por lo que no se detectaron vínculos operativos que requirieran intervención policial local. No obstante, reiteró la disposición de la cartera a profundizar investigaciones si surgieran pruebas contundentes. El ministro concluyó que la prioridad es mantener la coordinación entre prefectura, policía judicial y cooperación internacional para garantizar la seguridad y evitar contagios de violencia transnacional, al tiempo que llamó a la prudencia frente a versiones mediáticas hasta tanto las indagaciones arrojen resultados verificables.