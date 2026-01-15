El Ministerio de Salud Pública informó de un nuevo caso de sarampión, esta vez en Montevideo. Se trata de una persona que viajó a Chile, y tras su regreso, se diagnosticó.

El ministerio pidió especial cuidado a quienes hayan viajado en las líneas 116, 117 y 121 de Cutcsa del 9 al 13 de enero. Así mismo, alertó a estas personas a que verifiquen tener las dos dosis de la vacuna contra el sarampión.

“La persona permaneció en tránsito en el país por un período breve. Durante su estadía utilizó un servicio de transporte privado, lo que permitió identificar al chofer que lo trasladó, quien resultó contagiado y además se desempeñaba en el transporte urbano capitalino”, informó Salud Pública en un comunicado.

El MSP recuerda que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que puede presentar complicaciones, pero que se previene de forma eficaz mediante la vacunación.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, erupción cutánea, secreción nasal, tos y conjuntivitis. Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda consultar a un médico y evitar concurrir si no es necesario a espacios cerrados, así como seguir las indicaciones del equipo de salud.