En un comunicado, el directorio de OSE enfatizó en el cuidado del agua, debido a las altas temperaturas, las bajas probabilidades de lluvia, y el déficit hídrico que esto podría provocar.

El texto asegura que las precipitaciones escasas y los caudales circulantes están por debajo de los valores medios para el sur del país.

Las autoridades de OSE se reunieron con el Instituto Uruguayo de Meteorología y la Dirección Nacional de Aguas, ante el escenario hídrico actual.

En este sentido, se le pide a la población “no utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas, utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos, realizar riegos de jardines de manera eficiente y moderada, uso moderado de lavarropas y lavavajillas y minimizar el llenado de piscinas”.

Según indica el comunicado, “se resolvió activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable, así como emitir recomendaciones a la población para el uso responsable del agua, con el objetivo de preservar y maximizar las reservas disponibles”.

OSE asegura que se reforzó el “monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia”.