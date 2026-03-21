En la décima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebra en Bogotá, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, asumió la presidencia protémpore del bloque y aprovechó su intervención para redoblar el llamado a estrechar vínculos entre América Latina, el Caribe y África. En un discurso centrado en la cooperación multirregional y la paz, Orsi subrayó los lazos históricos que unen a ambas orillas del Atlántico y anunció una decisión concreta: Uruguay enviará un nuevo embajador a Adís Abeba, capital de Etiopía, como parte de una estrategia para reforzar la presencia uruguaya en el continente africano y profundizar el diálogo con la Unión Africana. “El presente y el futuro ofrecen enormes oportunidades de crecimiento”, afirmó el mandatario, quien aseguró además el “total compromiso con la profundización del vínculo entre Celac y la Unión Africana”. Según Orsi, desde la presidencia protémpore que hoy asume Uruguay hará “los máximos esfuerzos” para consolidar ese reencuentro histórico “en beneficio de nuestros pueblos”. Orsi destacó el rol de Uruguay en las operaciones de paz de Naciones Unidas en África, remarcando la importancia de mantener y consolidar la paz como condición previa para el desarrollo y la cooperación internacional. El gobierno uruguayo ha participado históricamente en misiones de paz, y la referencia del presidente busca vincular esa experiencia con la nueva agenda diplomática hacia África. Durante la agenda de la cumbre, el presidente uruguayo mantuvo reuniones bilaterales con líderes africanos y caribeños. Entre ellas, se registró un encuentro con Evaristo Ndayishimiye, presidente de Burundi y actual titular de la Unión Africana, con quien conversó sobre mecanismos de coordinación entre la Celac y la UA. Orsi también se reunió con Godwin Friday, presidente de San Vicente y las Granadinas, en el marco de la cita regional. La visita a Bogotá incluyó además un diálogo con el presidente colombiano Gustavo Petro. Petro publicó en la red social X que se reunió con Orsi y que le entregaría la presidencia de la Celac durante la jornada, lo que da marco político a la transmisión del liderazgo del bloque a Uruguay. Analistas consultados en el marco de la cumbre aseguran que la apuesta de Uruguay por un vínculo más estrecho con la Unión Africana enfrenta retos prácticos —logísticos, diplomáticos y de priorización de recursos— pero también brinda oportunidades económicas y políticas: diversificación de mercados, cooperación técnica y mayor influencia en asuntos globales como la seguridad, la migración y el cambio climático. Con la diplomacia como herramienta, Uruguay busca convertir la presidencia protémpore en un escenario para reimpulsar alianzas históricas y abrir nuevas rutas de cooperación que, según Orsi, deben traducirse en beneficios concretos para los pueblos de las tres regiones. La cumbre de la Celac continúa en Bogotá, donde los mandatarios y delegaciones seguirán discutiendo la agenda regional y los pasos a seguir para materializar los compromisos anunciados.