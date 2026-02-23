El presidente Yamandú Orsi informó este lunes que el Ejecutivo analiza al menos cinco propuestas para la construcción de las dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional, luego de rescindir el contrato con el astillero Cardama. “Todas las semanas recibimos propuestas”, aseguró, y adelantó que la intención es preseleccionar este mes dos de las mejores ofertas presentadas. Orsi subrayó que los nuevos oferentes deberán cumplir las mismas condiciones contractuales exigidas en la licitación original, tanto en aspectos técnicos como en transparencia del proceso de construcción. “Sentido común” y la “tranquilidad de que lo que vos estás pagando te lo van a hacer” fueron los criterios que el presidente destacó como no negociables. Entre las opciones evaluadas figura otro astillero español que, según fuentes oficiales, tendría la ventaja de poder aprovechar la infraestructura y obras realizadas hasta el momento por Cardama, lo que podría acelerar tiempos de ejecución. El presidente advirtió, sin embargo, que la experiencia del constructor será un factor decisivo: “es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo”. El mandatario también insistió en que no se buscará la opción más barata a cualquier costo: “tenemos que ir por la mejor opción; por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar, pero por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces”, dijo, en alusión a riesgos de calidad y cumplimiento. Además de las patrullas oceánicas, Orsi confirmó que el Gobierno inició tratativas para la adquisición de dos lanchas rápidas destinadas al control del río Uruguay y la costa del Río de la Plata. La compra forma parte de un esquema mayor para reforzar la vigilancia marítima y fluvial, con especial atención en dotar de recursos a Prefectura. Fuentes gubernamentales indicaron que, una vez preseleccionados los dos oferentes, se abrirá una etapa de evaluación técnica y financiera más detallada y se solicitarán garantías adicionales para asegurar plazos y calidad. El Ejecutivo busca cerrar la alternativa contratual definitiva en los próximos meses para no postergar la renovación de la capacidad operativa naval.