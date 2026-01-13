El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, informó en conferencia de prensa que también habrá beneficios para compras de productos de higiene menstrual, en principio, a quienes accedan a la Tarjeta Uruguay Social (TUS) doble.

“Ya el 60% de las personas que reciben la Tarjeta Uruguay Social han recibido en el caso de los hogares que perciben Bono Crianza un aumento del 50%, las que reciben TUS doble, y un aumento del 25% los hogares que perciben TUS simple. Además, en el caso de las personas menstruantes, mujeres en edad reproductiva entre 12 y 50 años, o varones trans entre 12 y 50 años, han recibido también ya el 60% de ellos que perciben TUS”, aseguró Civila.

El ministro tambien dijo que “durante esta semana se va a completar el 100% de las personas abarcadas por estas políticas, que es posible gracias al Presupuesto que se aprobó en el Parlamento. El 50% de aumento alcanza alrededor de 16.000 hogares. El 25% de aumento a 14.000 hogares, en total 3.000 personas”.

Según se informó, la Canasta Higiénica Menstrual se efectivizará a través de una transferencia monetaria de $ 100 por mes, completando $ 1.200 anuales.

En principio, está destinada a 82.806 personas, de 12 a 50 años, distribuidas en 44.511 hogares beneficiarios de la TUS con fondo duplicado.

A partir del 2029, se incorporará a quienes posean la TUS simple, con lo cual la cobertura alcanzará a 140.000 beneficiarios de la tarjeta.