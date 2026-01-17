En esta noticia

Por Paysandú ingresaron 75.233 personas, por Colonia 63.795, por Fray Bentos 57.966, según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

En tanto, por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ingresaron 46.914 personas, y por el Aeropuerto de Salto, 32.929.

También hubo 24.175 ingresos por el Puerto de Montevideo. Al tiempo que vía terrestre, inresaron por Rivera 16.792 personas, 13.254 por Río Branco, y 11.237 por Chuy .

Por nacionalidades, ingresaron 163.367 argentinos, 123.147 uruguayos, 27.026 brasileños, 6.402 paraguayos y 5.530 estadounidenses.