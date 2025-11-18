Pese a la baja, la recaudación neta sumó $ 497.106 millones, con un crecimiento real interanual de 3,7%.

¿A que se debe la baja del 4,9%?

Se explica por las devoluciones de impuestos, que pueden concretarse mediante pagos realizados con certificados de crédito emitidos por la DGI o mediante devoluciones en efectivo o por banco.

Entre enero y octubre, los ingresos por impuestos al consumo –IVA e Imesi–, que son la principal fuente de ingresos de la caja del Estado (participación de 56,6%), aumentaron 3,1% real, totalizando $ 328.693 millones.