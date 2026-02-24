El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó este martes, sobre una advertencia amarilla por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afectan a diversas zonas del país. Según el parte oficial, una perturbación atmosférica vinculada a una masa de aire húmeda e inestable está generando tormentas, algunas de ellas con intensidad localmente fuerte. En los sectores bajo la advertencia puede registrarse intensa actividad eléctrica, precipitaciones copiosas en cortos períodos y ocasional caída de granizo. Meteorología también advierte sobre la posibilidad de rachas de viento fuertes que podrían acompañar a los núcleos tormentosos y generar condiciones de peligro puntual para el tránsito y actividades al aire libre. Se esperan además mejorías temporarias durante la vigencia de la advertencia. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones: evitar circular por zonas anegables, resguardarse durante actividad eléctrica, asegurar objetos sueltos en el exterior y no estacionar vehículos bajo árboles. En caso de emergencias, señalaron, deben contactarse los servicios locales de emergencia. Inumet anunció que continuará el monitoreo permanente de la situación y que informará ante eventuales cambios en el estado del tiempo o elevación de la advertencia. Se sugiere a la ciudadanía mantenerse atenta a las próximas comunicaciones oficiales.