La interpelación se está llevando a cabo desde esta mañana, y el miembro interpelante es el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.

En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había dicho en conferencia de prensa que decidió y le propuso a Danza que durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la conducción del prestador público, más allá de que la ley no le exige la exclusividad.

De este modo, el presidente de ASSE, acató el pedido de la ministra, y desde hace algunas semanas, está dedicado plenamente a las actividades del prestador público.

En este sentido, y en el marcó de una investigación que inició el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, se resolvió que no existe incompatibilidad del médico en el ejercicio como presidente de ASSE, los cargos docentes en la Facultad de Medicina y los cargos como médico en mutualistas privadas.

“No existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución”, indica la resolución.