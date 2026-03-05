Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) se reunió este miércoles con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezadas por el ministro Juan Castillo, para plantear su preocupación por el impacto de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y Singapur. Los representantes sindicales anunciaron que solicitarán además encuentros con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y con el presidente Yamandú Orsi. Los dirigentes gremiales alertaron sobre el cierre de plantas y la pérdida de empleo en el sector manufacturero, y advirtieron que los tratados, en su redacción actual, podrían acelerar un proceso de primarización de la economía uruguaya. Según la CSI, eso implicaría una mayor dependencia de exportaciones de bienes primarios en detrimento de la industria con mayor valor agregado. Danilo Dárdano, presidente de la confederación, sostuvo que de mantener el acuerdo tal como está “se consolidaría la primarización” y por eso reclamarán la inclusión de salvaguardas para proteger la producción nacional y la mano de obra local. “Nos va la vida en esto”, afirmó, subrayando la urgencia de medidas preventivas. En la reunión con Castillo, los gremios propusieron trabajar en conjunto con el gobierno y los sectores empresariales para diseñar mecanismos que minimicen los efectos adversos: períodos de degradación escalonados, cláusulas de revisión, fondos de reconversión y programas de capacitación para trabajadores desplazados fueron algunas de las alternativas mencionadas. Desde el MTSS señalaron disposición al diálogo ya explorar respuestas coordinadas, aunque evitaron confirmar medidas concretas hasta que no se avance en la ronda de consultas con Industria y el Ejecutivo. El gobierno enfrenta así la necesidad de equilibrar la apertura comercial con la preservación del tejido industrial y el empleo.