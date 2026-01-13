Según se informó en las últimas horas, este martes se evaluará que medidas se tomarán, respecto al déficit hídrico que atraviesa el país, sobre todo, en aquellos puntos donde existen cultivos, y ganadería.

En este sentido, el ministro Alfredo Fratti, indicó que “se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar la emergencia” agropecuaria.

En rueda de prensa, el jerarca dijo que no descarta “ninguna herramienta”, y agregó: “lo que no hago es vender humo, por lo tanto, no arriesgo medidas que no sé si la podemos tomar (...) está todo arriba de la mesa”.

Desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), aseguran que las lluvias de las últimas horas han sido positivas, más que nada en el sur del país.

Guadalupe Tiscornia, coordinadora del INIA, indicó a Subrayado que las precipitaciones fueron generalizadas en el sur y cayeron distribuidas durante el día, lo que permitió que el suelo absorba el agua y quede disponible para los cultivos.

“Por un día solo de lluvia no se soluciona la situación de déficit que venían enfrentando muchos productores”, afirmó Tiscornia, “pero las precipitaciones contribuyen a recargar el suelo de agua y a recomponer las reservas, como los tajamares”.