Según informó la Intendencia de Montevideo, este jueves 15 de enero, inspectores, sumado a las cámaras que tendrán los ómnibus urbanos, comenzarán a inspeccionar el uso del carril “solo bus”, en diferentes calles de Montevideo.

Ya son 58 ómnibus los que tienen cámaras instaladas, tanto delante como detrás, para poder detectar los vehículos que circulen por la senda preferencial.

La normativa vigente establece que el carril “solo bus” únicamente puede ser utilizado por vehículos particulares cuando entran o salen de un garaje, o cuando deben invadirlo par doblar en una esquina.