A la firma del acuerdo también asiste la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a António Costa, el presidente del Consejo Europeo.

La delegación uruguaya se encuentra el canciller Mario Lubetkin, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu, invitado especialmente por Orsi.

Se estima que este acuerdo, representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores, por este motivo, el presidente Orsi, en más de una oportunidad, habló de su importancia.