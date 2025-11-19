En la reunión que duró aproximadamente tres horas, se hablaron temas como el tratado de libre comercio entre Argentina y EE.UU.

En este sentido, el gobierno uruguayo evaluará cuales serán los efectos que tendrá, luego de que dicho acuerdo se concrete por completo.

Así mismo, dentro de la reunión con Pablo Quirno, se tocó el tema de los avances entre Mercosur y Unión Europea, que ya se encuentra en su etapa final.

Ahora se espera que dentro de dos semanas el canciller argentino visite Uruguay y también pueda reunirse con el primer mandatario.