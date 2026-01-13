La noticia de la gran cantidad de empresarios que acompañará al presidente de la República, en su viaje oficial, la dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores.

“El presidente va a ser acompañado por el número más alto de empresarios, de los presidentes que hayan salido del país, son muchos realmente. Al momento tenemos una confirmación de más de 60, es un número muy muy alto y es una señal muy precisa de cómo combinar lo público con lo privado puede dar beneficio para el país”, destacó el jerarca a Subrayado.

La visita del presidente junto a la delegación de empresarios será del 3 al 7 de febrero a Beijing y Shanghai.

El viaje tiene como objetivo central la apertura comercial con el acento puesto en los cambios a la ley de inversiones.