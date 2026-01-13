El Ministerio de Salud Pública coordinó diferentes controles en puntos de acceso a Uruguay, ante casos detectados en diferentes puntos del país.

La vigilancia se realiza tras el brote registrado en una familia cerca de San Javier, departamento de Río Negro, que había viajado a Bolivia y volvió con la enfermedad, hace algunas semanas.

Si bien ese brote está contenido, aún las autoridades siguen realizando controles exhaustivos entre la comunidad.

Los controles en puntos de la frontera, tienen que ver con que muchos turistas ingresan al país sin las vacunas correspondientes.