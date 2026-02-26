La asamblea de productores de Conaprole sesionó este miércoles y respaldó el cierre del centro de distribución en Rivera, decidido por la cooperativa ante un conflicto con el sindicato que ya lleva casi un año. Los tamberos pidieron al Poder Ejecutivo que “asuma la responsabilidad” de garantizar “relaciones laborales sanas y justas para todos los actores de la cadena láctea”. Según la asamblea, las “acciones sindicales sostenidas en el tiempo” generaron pérdidas significativas en un momento clave para la producción, afectando el funcionamiento normal de la cooperativa y provocando pérdida de materia prima y productos terminados. Señalaron que las propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) incluían preservar la paz laboral, pero la situación no se normalizó. Conaprole estaría dispuesta a aceptar una propuesta del gobierno siempre que se aseguren condiciones “claras y sostenibles”: plena paz laboral sin medidas sindicales que interrumpan actividades; discusión de regímenes de trabajo que garanticen volúmenes de producción adecuados; y salvaguarda del precio de la leche al productor. La asamblea encomendó al directorio tomar las medidas necesarias para garantizar el mejor precio de la leche a los tamberos y expresó su enérgico repudio por las pérdidas ocurridas durante el conflicto. Además alertó que la empresa debe retirarse de cualquier ámbito de negociación si el conflicto se repite. El impacto logístico regional podría alterar la cadena de suministro local y concentrar el debate sobre la compatibilidad entre derechos laborales y continuidad productiva. Hasta el momento el MTSS no difundió un pronunciamiento público con pasos concretos para destrabar el conflicto. En las próximas semanas se esperan negociaciones entre el directorio de Conaprole y el Ministerio, cuyas decisiones influirán directamente en la oferta, los precios y el empleo en la cadena láctea.