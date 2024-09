Comenzó la cuenta regresiva para Eric Clapton en Argentina: el show más esperado del año

Eric Clapton, una de las leyendas vivas del rock, volverá a pisar suelo argentino el próximo 20 de septiembre para presentarse junto a Gary Clark Jr. en el Estadio Vélez Sarsfield.

Este concierto, que promete ser un espectáculo histórico, marcará el regreso de Clapton a Buenos Aires tras varios años de ausencia, y generará grandes expectativas entre sus seguidores. Reconocido mundialmente por su virtuosismo en la guitarra, Clapton dejó una huella imborrable en la historia del rock y el blues, y su presencia en Argentina es un acontecimiento imperdible.

¿Quién es Eric Clapton?

Eric Clapton es uno de los guitarristas más influyentes y aclamados de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Clapton formó parte de bandas importantes como The Yardbirds, Cream y Derek and the Dominos, dejando una marca indeleble con canciones como "Layla" y "Crossroads".

Su habilidad para fusionar el blues con el rock, su inconfundible técnica y su capacidad para crear solos memorables lo posicionaron como uno de los grandes referentes del género.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Clapton lanzó una serie de álbumes emblemáticos, incluyendo "461 Ocean Boulevard", "Slowhand" y "Unplugged", que le valieron múltiples premios Grammy. Además, su vida personal, marcada por la tragedia y la superación, estuvo reflejada en su música, especialmente en temas como "Tears in Heaven", escrita tras la trágica muerte de su hijo.

Invitados de lujo: quienes son David Lebón y Gary Clark Jr.

El evento tendrá a dos invitados de lujo que aportarán su talento y energía a la noche. Uno de ellos es el músico argentino David Lebón, que estará como telonero, y es considerado una leyenda del rock nacional.

Con una carrera que incluye su participación en bandas icónicas como Serú Girán, Pescado Rabioso y Polifemo, Lebón fue una figura clave en la evolución del rock argentino. Sus presentaciones son una oportunidad para revivir clásicos del género y descubrir nuevas facetas de su arte.

"Cuando vino la primera vez a River, yo iba a ser el telonero. Era muy jovencito y estaba muy feliz. Vivía muy cerca del Monumental, pero entre los managers no se arreglaron las cosas, entonces arrancó el show y yo estuve llorando toda la noche", expresó Lebón por Mega 98.3.

"No podía parar de llorar, pero está bien lo que pasó porque ahora sí va a suceder", reflexionó y señaló que, en esta ocasión, lo "agarra en un mejor momento que aquel".



Por otro lado, también estará presente el famoso e invitado estrella, Gary Clark Jr, guitarrista y cantante estadounidense, quien ganó reconocimiento internacional por su capacidad para fusionar blues, rock y soul, y compartió a lo largo de su trayectoria escenario con gigantes como B.B. King, los Rolling Stones y Tom Petty. Su último álbum, "This Land", le valió dos premios Grammy en 2020, consolidándolo como una de las voces más innovadoras del blues contemporáneo.

El legado de David Lebón

Su influencia en la música local comenzó a gestarse en los años 70, cuando fue parte de algunas de las bandas más importantes del país. Desde su trabajo con Pescado Rabioso y su aporte a la histórica banda Serú Girán, Lebón fue un referente para varias generaciones de músicos y fanáticos.

En su faceta como solista, Lebón cosechó numerosos éxitos y premios, entre ellos el Gardel de Oro por su álbum "Lebón & Co". Además, su último trabajo, "Herencia Lebón", fue muy aclamado por la crítica.

Gary Clark Jr.: el futuro del blues

Aunque Gary Clark Jr. es un nombre más reciente en la escena, logró captar la atención de la crítica y el público gracias a su versatilidad y su dominio de la guitarra. Clark combina el espíritu del blues clásico con elementos contemporáneos, como el hip hop y el soul, creando un sonido único que resuena con una nueva generación de oyentes. Sus colaboraciones con leyendas como Eric Clapton y su éxito en los Grammy demuestran que es una de las grandes promesas del género.

Una noche de historia en Vélez

El concierto de Eric Clapton en el Estadio Vélez será más que un simple show: será un viaje a través de la historia del rock y el blues. Con una carrera que abarca más de 50 años, Clapton supo reinventarse y seguir sorprendiendo a sus fans con cada presentación.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar algunos de sus clásicos más memorables, como "Layla", "Tears in Heaven" y "Wonderful Tonight", además de las sorpresas que Clapton suele incluir en sus setlists.

Cuándo toca Eric Clapton en la Argentina

Eric Clapton se presentará el próximo viernes 20 de septiembre en el Estadio Vélez Sarsfield, que cuenta con una capacidad para cerca de 45.000 espectadores. Esta será la cuarta vez que el británico visita Argentina: la primera tuvo lugar en 1990, la segunda en 2001 y la tercera en 2011. En todas esas ocasiones se presentó en el Estadio Monumental.

El concierto comenzará con la apertura a cargo de David Lebón. A continuación, Gary Clark Jr. subirá al escenario para ofrecer una mezcla de blues y rock, preparando el terreno para la llegada de Clapton.

Una oportunidad única para los fanáticos del rock

Para los fanáticos de Clapton, este concierto representa una oportunidad de ver en vivo a uno de los guitarristas más importantes de la historia. A lo largo de los años, Clapton demostró que su música no tiene fronteras ni edad, y su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y seguidores. Con la presencia de David Lebón y Gary Clark Jr., la noche promete ser una celebración de la música en todas sus formas.

El Estadio Vélez será testigo de un encuentro histórico entre dos generaciones de guitarristas, unidos por el amor al rock y al blues.