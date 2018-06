Zonas francas buscan una nueva legislación

La ley que rige a las zonas francas es de 1994 y si bien permite el establecimiento de una por provincia y dos en Buenos Aires, hoy funcionan muy pocas en todo el país.

"El caso más exitoso es el de La Plata, que es donde yo trabajo desde hace varios años, por estar muy cerca de los centros de consumo que la rodean ¿Por qué las demás provincias no tienen o las existentes no funcionan como debieran? es por no tener legislación acorde a la medida del desarrollo de los negocios que requiere una zona franca. Tenemos que cambiar la ley, cuando se dictó en 1994 los legisladores entendieron que la creación de un espacio donde existen prebendas impositivas generaba una competencia desleal con quien está instalado en el territorio. Hay que desmitificar eso. Estamos hablando de un espacio en el cual no tienen vigencia los tributos y alrededor se crea una verdadera frontera aduanera. Lo que hacemos ahí adentro en momento que cruzamos y entramos al territorio estamos ingresando a la Argentina como si fuera desde otro país. El beneficio es que la zona franca está en el territorio argentino, usamos trabajo argentino, y los productos son de origen argentino", señaló Juan Pablo Justo, vicepresidente de Zona Franca La Plata, en la reciente Jornada sobre Transporte y Logística llevada a cabo en Buenos Aires.

No vienen

El directivo resaltó que "la ley de zonas francas habla de industrialización y exportación, pero lo cierto es que las industrias no vienen ni se instalan porque tenemos prohibición de ingresar al territorio. Estamos pidiendo entrar tributando. Las actuales autoridades nos han escuchado y estamos impulsando la reforma de la ley para lograr realizar el proceso productivo".

Guillermo Misiano, presidente de la empresa Zofravilla SA, concesionaria de la Zona Franca de Villa Constitucion dejó bien en claro que los distintos enclaves no compiten entre sí.

Zona Franca La Pata con su hinterland de los puertos metropolitanos, Bahía Blanca y Coronel Rosales con foco en energías renovables a partir de los molinos eólicos, y el gran desafío que presenta Vaca Muerta. La zona franca santafecina es ideal para desarrollo de servicios vinculados al comercio exterior que requiere el tráfico de la hidrovía. Nuestro hinterland es la región fluvial, porque la provincia de Santa Fe está rodeada y abrazada por el río Paraná, y respira hidrovía. Además, es la única que tiene la posibilidad de disponer de un puerto franco".

Misiano resaltó que por su ubicación en el principal polo exportador aceitero y granero del mundo pueden brindar servicios de transferencia de cargas, pero también identificaron una actividad industrial con las reparaciones y construcciones navales para la hidrovía.

"Cerramos un acuerdo con la Cámara Santafesina de la Industria Naval y estamos avanzados en construir un astillero para el agregado de valor que implican las reparaciones. Hoy la flota de la hidrovía necesita hacer trabajos que viene demorando, es un volumen de negocios de casi u$s 150 millones, que hace años se perdió. Los astilleros tuvieron que instalarse en Paraguay o Brasil por cuestiones tributarias pero a partir de la zona franca se pueden repatriar con su capital de trabajo. Es una excepción a la zona franca porque pudimos encontrar un hueco en la legislación pero nos estamos perdiendo de poder desarrollar muchas posibilidades por una legislación restrictiva mientras otros países se abren a este tipo de operatorias", sentenció el presidente de la empresa Zofravilla SA

Para Lisandro Ganuza, titular de la Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales, "Argentina está en un proceso de reinserción en la economía global, lo que nos falta son herramientas de competitividad y la zona franca está para llenar ese espacio. Hoy en América es un commoditie, no solo las tiene Uruguay o Colombia que es caso líder en América Latina, también México en la zona de Chiapas con impuesto a la renta del 0% con distintos beneficios del área portuaria. EEUU las desarrolló, Chile con su modelo especial, Brasil la tiene en Manaos, en otras zonas que hicieron más competitivas, y ahora están trabajando en la zona franca de frontera. En este terreno nosotros venimos atrasados."

La Zona Franca Bahía Blanca-Coronel Rosales es la más antigua de América y data de 1856. Posee la particularidad de tener dos distritos Rosales y área Bahía Blanca, con la aprobación de la primer sub zona franca del país.