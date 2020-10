Zárate y Campana mostraron todo su potencial

El Seminario Zárate Campana 2020 se realizó este año en modo virtual. A través de Globalports Canal en Youtube y redes sociales, se emitieron tres paneles en los que se analizó el mundo, la economía y la industria post pandemia. La actividad, organizada por las Uniones Industriales de Zárate y Campana contó con una notable cantidad de seguidores que asistieron a las opiniones vertidas por empresarios y especialistas del sector.

En el espacio de análisis y debate sobre los desafíos de la industria nacional en una economía post Covid, participaron el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa y los titulares de las uniones industriales, Miguel Acevedo de la Unión Industrial Argentina y Martín Rappallini de la Unión Industrial de Provincia de Buenos Aires.

“Desde marzo, el rol que han tenido las empresas en la pandemia ha sido muy importante, no han parado, tal es el caso de la industria alimenticia, todo el sector de sanidad, la pandemia nos dejó en claro que no da lo mismo tener o no tener industria, como en algunos momentos se pensó en nuestro país. En los primeros meses de la pandemia, hubo una caída del producto interno bruto de casi el 19% interanual y una merma de la producción del 6%. Sin embargo, ahora estamos empezando a crecer y se han configurado condiciones que generan oportunidades, como la negociación de la deuda con los holdouts y el futuro arreglo con el FMI”, afirmó Acevedo.

Martín Rappallini, expresó su optimismo con respecto al futuro productivo de la Argentina: “Quiero revalorizar el rol que tienen durante la pandemia, las uniones industriales. Tenemos un Comité de Crisis, donde vemos como afectó en el sector productivo la problemática en lo fiscal, laboral y financiero. Hemos revalorizado el rol de las gremiales empresarias, cumpliendo un rol fundamental de representación y de búsqueda de soluciones con el Gobierno. Estoy totalmente convencido de que el camino de salida a la crisis tiene que ser a través de nuestras exportaciones, tanto las que aportan valor agregado al producto, como las exportaciones en general. Es importante, producir dólares y de esa forma vamos a lograr tener una economía interna más sostenible”.

Augusto Costa, quien participó al cierre del evento, explicó que la pandemia los obligo a cambiar las prioridades del programa propuesto para el desarrollo de la industria.

Sin embargo, agregó que el Gobernador Axel Kicillof “anunció el programa que se denomina Provincia en Marcha apuntando a que a medida que vayamos dejando atrás esta situación de pandemia y que podamos empezar a tener perspectivas de una normalización de la actividad económica, podamos contar con los instrumentos que requiere la reactivación de nuestra industria, la reactivación de nuestro comercio”

De acuerdo al Ministro Costa, este programa “involucra herramientas impositivas, herramientas tributarias, programas asistencia directas, programas de integración de cadena valor. Todo esto acompañado por un ambicioso programa de obra pública, que es un programa que también tiene un fuerte impacto productivo, un fuerte impacto a partir de encadenamientos y elaboraciones que atraviesan todos los sectores productivos y que para nosotros va a ser parte central de la estrategia de reactivación de la economía a la salida de la pandemia”.