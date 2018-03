Un trabajo en conjunto para generar más frutos

El Seatrade Cruise Global 2017, también contó con un stand de la Argentina desde donde se promocionó toda su oferta turística.



"Seatrade es una gran oportunidad. Estamos trabajando en conjunto desde los ministerios de Transporte y de Turismo de la Nación para potenciar la industria de cruceros hacia nuestro país. No solamente para la Ciudad de Buenos Aires que es la puerta de entrada por naturaleza sino que aquí están presentes también Puerto Madryn y el puerto de Ushuaia.



Desde Turismo aportamos la promoción y a mostrar los destinos que tenemos para desarrollar los itinerarios que como sabemos son a mediano y largo plazo. Hemos tenido reuniones con los cuatro jugadores más importantes de la industria que además representan el 10% de nuestro turismo receptivo internacional. Son cerca de 500 mil pasajeros.



Ya se ha avanzado mucho en cuestiones de competitividad y ahora vienen los pasos siguientes que son los de empezar a recibir con expectativa a los nuevos buques que serán anunciados por las distintas compañías", dijo a Transport & Cargo Ramiro Alem, subsecretario de Inversiones del Ministerio de Turismo de la Nación.



El funcionario destacó que este trabajo en equipo es para mostrar esta nueva Argentina. Es la visión del ministro de Turismo de la Nación Gustavo Santos que apuesta al desarrollo del turismo náutico como estrategia central que tiene que ver con los cruceros marítimos y los fluviales en el Paraná con catamaranes que no involucran camarote pero sí impacto económico porque utilizan los destinos de nuestros ríos para hacer abastecimiento y mostrar las bellezas naturales de nuestro litoral. También el turismo deportivo que involucra mucho movimiento y disfrute del tiempo libre que tiene que ver con los destinos turísticos".

Integrados

En la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el ministro de turismo de la Nación reunió a todos sus colegas de Bolivia Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil para trazar estrategias conjuntas con una visión regional.



"Estamos compitiendo con otras regiones y si no trabajamos en equipo y generamos la plataforma entre nuestros puertos para armar un paquete atractivo y competitivo para los nuevos jugadores de la industria de cruceros, no desarrollaremos el potencial que podemos generar", resaltó Alem.



El mismo ejemplo se llevó en este caso a los cruceros al firmarse un acta de intención entre Argentina Chile y Uruguay para presentar una oferta regional unificada.



"Esto es el inicio de un trabajo en equipo con Chile y Uruguay y pronto esperamos la incorporación de Brasil que es clave en la estrategia. La vocación el día de mañana de poder estar más juntos con un stand de la región y no separados dentro del predio ferial", aseveró el funcionario.



Hoy América del Sur recibe solo el 2,5% del turismo internacional a escala mundial. No se alcanzan los 30 millones de turistas por año de receptivo internacional. El margen de crecimiento es abismal.



"Esta visión de trabajar en conjunto es para que Sudamérica ocupe el lugar que tiene que tener. El tema de cruceros, conectividad, facilitación está en la agenda presidencial y lo lidera el propio jefe de Estado Mauricio Macri", aseguró Ramiro Alem.

Actividades

La Seatrade Cruise Global 2017 es el principal evento internacional de la Industria de Cruceros. Este año, se llevó a cabo en la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos entre los días 13 y 16 de marzo pasados.



Durante esta feria internacional, y entre otras actividades, la autoridad portuaria de AGPSE, junto con distintos organismos públicos y privados, mantuvo reuniones de trabajo con las líneas de cruceros que realizan la ruta Sudamérica; y con el fin de integrar a la Argentina en la industria de cruceros regional, anunció la firma próxima de un acuerdo de alianza con puertos de Chile y Uruguay, en la que se sumará Brasil en las próximas semanas. Este anuncio es un hito importante y un gran desafío a futuro para el sector.



También, se concretaron reuniones con las líneas de Cruceros Silversea, MSC Cruceros, Norwegian, Costa & Holland, Royal Caribbean y Cristal Cruises. Por otra parte, se realizaron mesas de trabajo con Uruguay y se efectuó una visita técnica a la terminal 18 de cruceros del puerto de Everglades, que opera el Grupo Royal Caribbean, considerado como el más eficiente del mundo.



"Estamos avanzando en potenciar la industria de cruceros que permitirá fortalecer nuestra economía y crear un diálogo constante con el resto de los países de la región. Poder construir una unidad integral que potencie el turismo, es vital para el sector e impactará positivamente en la economía", resaltó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.



Por su parte, Gonzalo Mórtola, Interventor del Puerto de Buenos Aires recalcó que "hoy nos encontramos con la concreción de medidas que benefician tanto a los decisores del sector como a los turistas de cruceros. Estar con un stand representando al sector de cruceros de nuestro país, generará nuevos horizontes para la Argentina".