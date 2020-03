Un modelo con probada eficacia

El prototipo de remolcador presentado en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo implica un ahorro considerable de los costos de combustible, una notoria mejora en la cuestión de la contaminación ambiental y un aporte importante al desarrollo de una logística sustentable para la marina mercante.

"Durante el gobierno anterior se discutió sobre los costos de la logística del transporte. El gobierno sostenía que el problema central era el costo de los salarios. Nosotros estudiamos el tema y vimos que el salario solo ocupaba el 29% del costo del buque y que era mucho más gravoso para los armadores la carga impositiva y el combustible. Nada podemos hacer con la cuestión impositiva, más allá de pedir que se solucione el tema; de nuestra parte podemos trabajar en un combustible más económico y, además sustentable, este combustible es el GNL", dijo el Capitán Julio González Insfrán, titular del Centro de Patrones.

El remolcador tiene una autonomía de 24 días con una carga de GNL, es decir que puede realizar un viaje redondo a Asunción desde Buenos Aires, solo con una planta de licuefacción en Buenos Aires. Si se pusiera otra planta, por ejemplo, en puerto San Martin, se podría ir dando el cambio de los buques que ingresan para permitir entrada a GNL, eso sería un importante ahorro y una fuente de ingresos para el país.

"Las inversiones son del orden de los u$s 13 millones por barco, no mucho más de lo que sale un buque convencional, y en el caso de la planta de licuefacción de gas se trata de unos u$s 30 millones. Son dos desembolsos menores si tenemos en cuenta el ahorro que esta tecnología significa y, fundamentalmente, la mejora medioambiental que tiene implicada", destacó Insfrán.