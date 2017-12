Un balance del sector por sus principales referentes

Como ya es tradicional, Transprot & Cargo consultó a principales referentes del sector para componer un mapa de situación sobre este años transcurrido y lo que se espera en 2018.

Para Silvia Note, titular de SN Estudio Aduanero, en 2027 se registraron notables avances en los organismos con la digitalización de archivos y la estandarización de procesos y normativas con optimización de tiempos y reducción de costos para los exportadores

Note aseguró que las perspectivas en materia de comercio exterior para 2018 son las mejores, y ahora sí podemos decir que se está trabajando con veracidad y mesura. Basta con trazar una línea en el tiempo, nos daremos cuenta dónde estuvimos, dónde estamos y para dónde vamos. Un elemento no menor y objetivo alcanzado, fue reabrir el dialogo internacional. Recuperar credibilidad y seguridad jurídica es lo que concluirá en las inversiones. Este buen clima que veremos en el 2018 no es más que una acción integradora entre partes donde todos debemos estar en la misma sintonía.

A futuro, la titular de SN Estudio Aduanero señaló que para mejorar la competitividad, las empresas precisan tomar buenas líneas de créditos para el reemplazo de tecnología. Desde lo estructural, necesitan contar con más soporte aplicado al conocimiento del comercio exterior, algo que no puede estar ausente en ninguna compañía.

Alejandro Wolf, director & GM de Yusen Logistics Argentina, resaltó que si bien se registra un aumento en las importaciones y déficit en la balanza comercial, gran parte de lo que se importa es materia prima que va a la producción.

No obstante expresó su preocupación en que las empresas puedan exportar, hay un tema de costo argentino que no se logra resolver. Sabemos que las iniciativas son positivas pero este es un proceso que llevará su tiempo, no solo desde el punto de vista del negocio, sino que después hay que recuperar mercados y otra vez empezar de cero. Sí vemos en forma positiva muchas iniciativas del área de transporte que se apunta a caminos y ferrocarril. Es un año que sigue siendo de transición en nuestra actividad, pero vemos el futuro con optimismo.

Afianzamiento

Rafael Messina Ramos, Jefe del Departamento Comercial de Megatom SA reconoció que el afianzamiento de la inserción paulatina de la Argentina en el mundo y la reconversión acelerada hacia nuevas modalidades de comercialización impuestas a nivel mundial, pusieron a trabajar a todos los sectores, público privado, con inversiones y planes a corto y mediano plazo. Desde el sector depósitos fiscales, se afianza su rol interactuando estrechamente con el Estado y los privados. Megatom SA invirtió en tecnología, servicio e infraestructura para atender la demanda de sus servicios liderando el segmento de depósitos fiscales y servicios logísticos con eje en sus dos zonas primarias aduaneras y sus dos centros de logística y distribución nacionales.

Messina Ramos vislumbró para 2018 una estabilidad con claros signos de mayor profundización en las reformas proyectadas. El directivo resaltó la importancia de mantener el rumbo económico con decisiones claras y certeras, adecuando todo aquello que resulte distorsivo para el sector y genere una afectación directa a nuestros costos.

A juicio de Según Sergio Ganchi, Director para Argentina de Logística Total Mercosur (LTM), este gobierno origino un nuevo escenario, y esto es lo más destacado. Como la coyuntura anterior era absolutamente difícil de sanear, mediante la ayuda de la tecnología a la cual hoy se tiene acceso, se invierten recursos en poder generar nuevas estructuras de procesos en todos los órdenes incluyendo el comercio exterior para interactuar con el exterior de un modo mucho más limpio confiable y sustentable en el tiempo.

La perspectiva para 2018 según Sergio Ganchi es altamente favorable, dado que las condiciones del país van restableciéndose y tornan el escenario más sustentable y serio, para poder interactuar con pares del exterior. Según sondeos que realizamos de forma constante con nuestros clientes, todo indicaría que para abril de este año las programaciones de diversas industrias son muy alentadoras.

El directivo de LTM pidió continuar en el mismo camino de cambio e innovación en procesos como se lo viene haciendo, trabajar de una vez con objetivos a mediano plazo y soñar con que un día podríamos trabajar a largo plazo.

El capital humano para logística es increíble, pero la falta de marcos serios a lo largo de estos años los llevo a no brillar ni destacarse. Solamente se empleó trabajo en poder sobrevivir a la mediocridad de gestiones del pasado. Hoy tenemos una gran oportunidad a nivel país y regional, si todos nos convencemos que este nuevo gobierno quiere hacer las cosas de verdad, y no a como estábamos acostumbrados, lograremos posicionarnos muy competitivamente.