Un aporte sobre el segundo registro para los buques

En una nación marítima, se participa del comercio que genera, por medio de transportes propios. Y en este sentido todos los proyectos presentados y aprobados sobre la marina mercante tienen objetivos similares y por cierto loables. Avanzando en el articulado estos se van diluyendo y siempre terminan en la nada, a pesar de los intentos de reducir o eliminar cargas fiscales, que es prácticamente imposible de lograr dado que los gobiernos son reacios a resignar ingresos fiscales, por mínimos que resulten, como es el caso de la marina mercante de nuestro país. Lamentablemente, la AFIP no actualiza el trabajo sectorial de la marina mercante desde el año 2011.

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico, Héctor Stefani, presentó recientemente un proyecto de ley para la creación del Registro Argentino de Buques Internacional y Nacional de Transporte. Este proyecto podría ser uno más si se insiste en falacias o mitos, como el que afirman que la Argentina pierde o paga fletes por entre u$s 5000 y u$s 6000 millones por año, por no tener buques de bandera. Dicho sea de paso, la fuente que se cita en los fundamentos del proyecto ahora dice que son u$s 3400 millones. Sugiero probar en buscar información en la balanza de pagos de nuestro país y verificar como es el comportamiento del transporte marítimo internacional y proceder con fundamentos sólidos e incontrastables.

Los ingresos de divisas por fletes son producidos por navieras residentes en Argentina por transportes realizados a no residentes; los egresos de divisas son generados por fletes pagados a navieras no residentes por transportes realizados a residentes argentinos. En tanto los servicios vendidos a buques de no residentes, como los bienes comprados, en puertos argentinos, generan ingreso de divisas; los mismos realizados a buques de residentes generan ahorro de divisas. Y los comprados en el extranjero por buques de residentes en Argentina generan egreso de divisas. Respecto al personal embarcado, si no es residente del país de la naviera, habrá que sumar los salarios como egreso de divisas.

Lo relevante es la residencia de la empresa naviera como lo demuestra la balanza de pagos, la bandera tiene otras importantes implicancias. Si no me creen, vean la balanza de pagos de Argentina y si tampoco le creen al BCRA y al INDEC, pueden buscar y ver la balanza de pagos de Panamá, país que posee el mayor registro mundial de buques. También podrían intentar en preguntar a los armadores argentinos, que están operando buques charteados de bandera panameña o de otro país, si sus fletes van a Panamá o al país de la bandera que enarbolan sus buques.

El transporte, en este caso, el marítimo es un derivado del comercio internacional y en este comercio internacional hay exportadores e importadores, que son puramente comerciantes.

Quieren que sus producciones se transporten lo más seguro y rápido que se pueda. Recuerden la regla de oro, “cuanto más rápido entrego, más rápido cobro”. En sus contratos de C/V hay cláusulas en las cuales se establecen derechos y obligaciones. Una de ellas es el plazo de entrega y otra clave es la condición de entrega, que determina quién de las partes es responsable de contratar y pagar por el transporte, sea interno y/o internacional.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que desde hace tiempo no hay obligación de transportar en buques de navieras residentes de las partes - exportadores e importadores, salvo acuerdo como el que tenemos con Brasil, en el que tampoco participamos. La operativa 40-40-20 de las conferencias de fletes ha quedado paralizada para el tráfico de línea; para el tramp se aplican otras operatorias.

La ley 19.640 que crea una aduana especial en Tierra del Fuego, ha tenido suspensiones en sus efectos, por medio de decretos y resoluciones y también aclaraciones y aplicaciones a distintas operaciones industriales realizadas allí, por lo que presenta cierta vulnerabilidad.

Para finalizar y en uso del espacio que tan gentilmente me han concedido, dejando muchos temas propuestas en este proyecto para otras oportunidades, como la industria naval y puertos, todo lo que se propone se puede hacer sin necesidad de crear otro registro y nuevos impuestos. Hay otras alternativas para la marina mercante.

(*) Especialista en temas marítimos y portuarios. Docente de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad Regional Buenos Aires