Uber: por qué es una actividad en la que se puede perder dinero

Concebido inicialmente como una actividad extra para complementar un trabajo fijo, Uber terminó siendo en una gran mayoría de los casos, un empleo a tiempo completo para los choferes. No obstante, no pareciera ser un gran negocio cuando se contabiliza la depreciación del vehículo por la cantidad de millas recorridas y sus gastos de mantenimiento.

De acuerdo a un informe llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), los conductores y mensajeros que trabajan en sus filas ganaron en Miami u$s504 millones directamente de la plataforma en 2017.

Esa cifra es más de la mitad de los $929 millones en ingresos anuales combinados que estos conductores ganaron en un año tanto en Uber como en cualquier otro empleo que pudieran haber tenido.

El informe, basado en una encuesta con 1.100 conductores de Uber y Lyft, resaltó además que 30% de los choferes de estas empresas incluso "están perdiendo dinero una vez incluidos los gastos del vehículo". Consideró entre los costos de trabajar para estas empresas inversiones que a veces no son aparentes para los propios conductores, como seguros, mantenimiento, reparaciones, combustible y depreciación del vehículo.

La flexibilidad de Uber le permite a algunos choferes trabajar solo unas horas semanales para suplementar otras fuentes de ingresos, mientras otros dependen de Uber como su principal fuentes de ingresos, señala el informe.

Sin embargo, el estudio que lleva el nombre de "la economía de los taxis: los ingresos de los conductores, gastos e impuestos", indicó que el modelo de Uber y Lyft no son sostenibles a largo plazo debido a que operan con subsidios tanto de sus inversionistas como de sus conductores.

Un 84% de los choferes encuestados dijo que la razón principal por la que trabajan en Uber es para aumentar sus ingresos y ayudar a pagar las cuentas y facturas. Un 82% aseguró que también ganan dinero de otras fuentes de trabajo. Dos terceras partes de los conductores dijeron que en la actualidad ganan más de lo que ganaban antes de empezar a trabajar en Uber.

El estudio no incluyó el ingreso promedio de los conductores de Uber, la demografía de los conductores o pasajeros, así como tampoco el total de conductores ni la cantidad de pasajeros en Miami. Este es el primer año en que Uber realiza un análisis de este tipo sobre el impacto económico local del servicio.

Contribución

El grupo calcula que la contribución de Uber a la economía de Miami es de u$s 706 millones, cerca de dos terceras partes de todo el impacto en el estado de la Florida. Entre otros mercados de Uber de la Florida se encuentran Orlando, Tampa-St. Petersburg, Jacksonville, Gainesville y Tallahassee.

Para Miami, el impacto económico equivale a u$s 69 millones en gastos generados por las ganancias de productividad, dijeron los autores del estudio.

Lyft dio a conocer un estudio este año donde se indica que su plataforma produjo u$s 68 millones en ganancias adicionales, aunque no evaluó todo el impacto económico local.

El informe también resaltó que casi una tercera parte de los pasajeros que usan Uber han incorporado el servicio en sus viajes diarios, y que uno de cada 10 lo utiliza para conectarse con el transporte público.

Gracias a nuevas regulaciones estatales, Uber no tiene que pagarle al condado Miami-Dade impuestos ni tarifas para poder trabajar, aunque sí debe seguir abonando los costos de licencia en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y en PortMiami. Entre mayo de 2016 y mayo de 2017, Uber pagó u$s 2,2 millones para poder trabajar en el aeropuerto.

El 74% de los choferes en Norteamérica tiene ingresos menores al salario mínimo de sus respectivos estados. Poseen ingresos reales promedio de u$s 3,37 dólares por hora antes de impuestos. El salario mínimo de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, es de u$s 12 por hora; en tanto que en el estado de Texas es de u$s 7,25 la hora.

Autoconvocados

Una delegación de representantes de la cadena agroexportadora y autoridades de Puerto Quequén realiza una misión comercial por los puertos más importantes de Brasil. Sin embargo, ante el paro de transportistas auto convocados que bloquea los accesos e impide la normal operatoria de la estación marítima, el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas; el director y Coordinador Administrativo del Ente, Marcelo Rodríguez OIivera; y el gerente de Sitio Cero de Quequén SA, Mauricio Miguel, permanecen en Necochea con miras a continuar gestionando la normalización de la situación.

Al cierre de esta edición se mantenía el bloqueo por parte de este grupo que no responde a ningún sindicato. Es de esperar que prime la cordura y la conciencia de saber que se está parando la exportación argentina.