Tripulantes varados: drama en los cruceros

Según información de la Guardia Costera, en aguas estadounidenses hay 104 cruceros con un total de 71.900 tripulantes a bordo. Muchos dejaron de cobrar su sueldo porque sus contratos terminaron, otros no tienen acceso a internet; aumentan las tensiones y conflictos entre los tripulantes y algunos han demandado a sus empleadores. También está el caso de los 14 tripulantes del crucero "Navigator of the Seas" anclado en el puerto de Miami,que inició una huelga de hambre. Los tripulantes, de nacionalidad rumana, exigen que la empresa los envíe a casa, después de haber pasado más de dos meses sin tener noticias de su eventual repatriación.

En el meollo del problema, según Royal Caribbean, está la letra chica del acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la agencia federal que lidera la lucha contra Covid-19.

El texto hace responsables civil y penalmente a los ejecutivos de las compañías si las normas de desembarco no son obedecidas al pie de la letra.

"Con mucho gusto haremos lo que nos piden, pero las eventuales penas criminales preocupan a nuestros abogados y a nosotros mismos. De todos modos, avanzaremos en su firma", escribió el presidente de Royal Caribbean, Michael Bayley, en una carta que envió a los miembros de su tripulación.

Carnival Corporation ya firmó el documento que exige el CDC para repatriar a 582 personas a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, y Ecuador. Por su parte, Norwegian Cruise Line Holdings rubricó el suyo para repatriar a 2.463 personas a EEUU, Filipinas, Indonesia, República Dominicana, St. Lucia, Grecia y Honduras.

De todos modos, la logística no es sencilla porque las tripulaciones están formadas por personal de diversos países del mundo, muchos de ellos asiáticos. Otra complicación: se requieren alrededor de 100 miembros de la tripulación para mantener operando un crucero vacío. Luego están las restricciones impuestas por cada país. En Nassau, Bahamas, a tripulantes de Canadá a bordo del Emerald Princess les pidieron prepararse para ser llevados a casa en un avión alquilado, pero al final el gobierno de Bahamas no permitió el atraque del buque.

Los cruceros varados ahora rotan por los puertos de Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, tomando turnos para buscar suministros y formando una cola de varios kilómetros mientras la industria espera a que pase la pandemia.

Unos 800 casos de covid-19 ocurrieron durante brotes en cruceros, los CDC dicen que la transmisión se produjo a través de múltiples viajes y que pasó de un miembro a otro de la tripulación; tanto los miembros de la tripulación como los pasajeros fueron afectados. "Se han reportado 10 muertes asociadas con cruceros hasta la fecha.

"La salud y la seguridad de nuestras tripulaciones que permanecen a bordo durante esta pausa en nuestras operaciones ha sido una de las principales prioridades y nuestros barcos se han mantenido completamente abastecidos y provistos para su cuidado", resaltó Vance Gulliksen, vocero de Carnival Cruise Lines, que tiene seis barcos atracados o anclados en el puerto de Miami.

El Congreso de los Estados Unidos no opina lo mismo: el Comité de Transporte e Infraestructura está investigando el manejo del brote por parte de la compañía, ya que se han confirmado más de 1.500 casos desde los barcos de Carnival y han muerto docenas de pasajeros y miembros de tripulaciones.

"Mucho antes de que la pandemia de Covid-19 comenzara a expandirse por todo el mundo, afectando a comunidades locales, iglesias, ciudades, hogares, hospitales y cruceros que navegaban en el mar, la industria de cruceros tuvo problemas para manejar, contener y responder a brotes de salud pública. Al menos diez brotes de norovirus ocurrieron en cruceros el año pasado", aseguró en un comunicado el presidente del comité legislativo, Peter DeFazio.

Mientras tanto, la industria de cruceros juega todas sus fichas a la reactivación con la única arma que tiene a mano: atractivos precios.

Carnival Cruise Lines, anunció que estaba programando su regreso al mar para el 1 de agosto de 2020 con "tarifas increíblemente reducidas"

Como ejemplo refieren que los pasajeros pueden reservar para agosto un crucero de cuatro días desde Miami por tan solo u$s 119 dólares, o bien, uno de ocho días por u$s 519 dólares.