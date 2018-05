Transporte y logística, 2008 a 2012: la marca de la crisis del campo y el cepo

Difícil es el tránsito de un quinquenio plagado de obstáculos de todo tipo para el transporte y la logística.

-2008

El conflicto entre el gobierno y el campo marca a fuego a la Argentina de 2008. Según Pablo Ferrés, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), "este hecho afecta negativamente la actividad portuaria, y sus derivaciones posteriores serán por demás complejas. A esto se suma una crisis financiera global que impacta directamente en la economía nacional. La burbuja financiera impulsa todo hacia arriba incluido el precio de la soja que llega a valores nunca vistos".

Javier Dulce, flamante presidente del Centro de Navegación resalta que la crisis por la que atraviesa el mundo produce un cambio de valores, "pero lo peor de todo es que no hay precios de referencia". Al respecto, se refiere a los costos del petróleo. Un barril tuvo un precio de u$s 145 y ahora está u$s 47.

En medio del conflicto con el campo algunos sacan su tajada. Con rutas cortadas, LAN Cargo ofrece una propuesta innovadora frente a la contingencia. La aérea despacha vuelos charter entre Córdoba y Buenos Aires y entre Córdoba y Rosario con autopartes. De esa manera parte de la industria automotriz no se ve obligada a detener su producción. LAN utiliza sus Airbus A320 de pasajeros, pero exclusivamente con carga para potenciar la capacidad de bodega. Incluso se llega a despachar de Córdoba a Ezeiza un Boeing 767, también sin pasajeros, y con 15 toneladas de carga.

Las proyecciones no se cumplieron. Había muchas expectativas y promesas, pero resultó ser un año flaco. Así lo sienten en el sector del autotransporte de cargas, donde las ruedas frenaron antes de tiempo. En 2008 se estiman vender 97.000 camiones y sólo salen al mercado 25.000.

A fin de cuidar el transporte marítimo entre Argentina y Brasil, Servicios de Transporte Marítimo Argentina-Brasil (Semarbra), presenta a las autoridades nacionales propuestas para el incremento de buques de bandera nacional en el tráfico bilateral y la reducción de costos operativos que distorsionan la competitividad. Como se observa en la nota de la página 32, una década más tarde este tema aún no fue resuelto.

Los Despachantes de Aduana recuerdan ese año como el del gran avance respecto a la colegiatura de la profesión. La titular de Aduana, María Silvina Tirabassi, otorga el visto bueno para que constituyan su propio Colegio. Los despachantes presentan el proyecto en el Congreso, pero queda bostezando en el cajón de algún legislador.

-2009

Año electoral con una oposición muy activa a partir del tridente Macri, Solá, De Narváez que gana los comicios nacionales de medio término.

Con la caída drástica de la economía mundial el transporte marítimo es una de las industrias más afectadas. Llegan a estar parados 524 buques portacontenedores que representan 1,2 millones de Teus (medida equivalente a un contenedor de 20 pies).

Ultrapetrol inaugura su astillero en la localidad santafecina de Punta Alvear para la construcción de barcazas fluviales para el tráfico hidroviario. Posee la más moderna tecnología existente en el mundo a partir de una inversión de u$s 55 millones con recursos propios, que no requirió de préstamos, garantías ni otro apoyo financiero del Estado. El proyecto consiste en fabricar en serie hasta dos barcazas fluviales de 2.500 toneladas por semana. En 2017 el astillero despide a cien empleados por falta de trabajo.

El autotransporte de cargas logra que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lance el plan canje para pymes que no tengan más de cinco camiones. La iniciativa suscripta por el Ministerio de Industria y Turismo, el Banco Nación y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) para renovar 2.000 camiones demuestra ser un rotundo fracaso.

Se realiza la audiencia pública convocada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) para avanzar en la extensión del contrato de mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. Hasta el puerto chaqueño de Barranqueras, llegan representantes de todos los sectores involucrados. Al menos el 90% del comercio argentino con el mundo da su visto bueno para que la concesionaria Hidrovía SA tome a su cargo el dragado y señalización del río Paraná de Santa Fe al Norte.

-2010

Se acentúa la crisis en el sector marítimo. El 11% de la flota está amarrada por falta de demanda. La competencia que se desata es feroz y en esas circunstancias los buques grandes poseen ventaja al tener menor costo por unidad transportada. En ese escenario, los armadores encargan buques cada vez más grandes, se aumenta aún más la oferta de bodega, y se entra en un peligroso círculo vicioso.

Pluna comienza a volar una segunda frecuencia diaria entre Río de Janeiro y Montevideo con conexiones a Santiago de Chile y Buenos Aires. Dos años más tarde el propio estado uruguayo impulsa la quiebra de la aerolínea. Esta es la única vía que tiene para evitar un juicio cercano a los u$s 3.500 millones de parte de 7.000 ex trabajadores de Varig en Brasil, la compañía que socia de Pluna entre 1995 y 2005.

En el astillero Río Santiago el gobernador Daniel Scioli dice que "lo que antes era un símbolo de conflicto ahora es un símbolo de productividad". Sin embargo, la mayor cantidad de conflictos se registraron durante su mandato al frente del Ejecutivo provincial.

La Administración General de Puertos propone la construcción de un muelle totalmente nuevo en el quinto espigón en posibilidad de soportar el día de mañana hasta 45 pies de calado. Ese día de mañana nunca llega.

-2011

A días de la reelección de Cristina Kirchner, la AFIP informa que solo autoriza la compra de moneda extranjera a las empresas o personas que tengan la capacidad contributiva para hacerlo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, explica que se busca dar "transparencia al mercado". Nace así el cepo cambiario que, contra lo previsto ingenuamente por el gobierno, acelera la suba del dólar libre. Mientras que a fines de octubre de 2011 el dólar blue se vende a $4,40 en la City (con una brecha del 3% contra el oficial), la divisa escala hasta los $14,45 para la venta, y la brecha llega a superar el 100% en los momentos más calientes de la economía, como en la devaluación de un 23% de principios de 2014.

La restricción cambiaria pega fuerte sobre el comercio exterior y el cepo se convierte en un boomerang. Con menos importaciones, no llegan los insumos indispensables para la producción con destino a exportación.

El retiro de capacidad de bodega de las rutas principales de tráfico Lejano Oriente Europa y Lejano Oriente Estados Unidos, traslada tonelaje a los trayectos secundarios. Como consecuencia, la capacidad crece un 13% en las rutas a América Latina.

El año culmina con cifras preocupantes. Según informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el transporte de carga por Ferrocarril cae en términos interanuales el 23,3%, en relación a 2010, en especial por el retroceso del 77,4% registrado en el Belgrano Carga, ramal recientemente intervenido. También cae 40% la cantidad de carga transportada a través de líneas aéreas, y un 14,3% el número de camiones pesados que circulan por las rutas nacionales y de la provincia de Buenos Aires.

-2012

La Afip pone en marcha el mecanismo de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

El Centro Despachantes de Aduana celebrar a todo trapo sus 100 años de vida. Junto a los festejos se llevan a cabo conferencias y jornadas de actualización con la participación de expertos nacionales e internacionales. Asimismo se desarrolla la III Expo Despachante donde participan más de 30 empresas del sector. Transport & Cargo acompaña con una edición especial de ocho páginas consagrada a esta actividad clave para el comercio exterior argentino.

Horacio Tettamanti asume como nuevo subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en reemplazo de Ricardo Luján. "Ahora estamos todos. Nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero nadie va a poder decir que la culpa es de otro. Estamos los amigos. Si no lo podemos hacer, seguramente no habremos sido lo suficientemente capaces", afirma Tettamanti en su primer discurso como funcionario.

Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas asegura que "la búsqueda de una rentabilidad económica está en un segundo plano. Dentro de las prioridades del Gobierno está por delante el mantenimiento de los puestos de trabajo, los salarios, y facilitar a todos los argentinos la conectividad con el resto de provincias y países".

Luego de su reestatización en 2009 y solo durante la primer presidencia de Cristina Kirchner, la compañía recibe u$s 5.300 millones en subsidios, o sea u$s 2,3 millones diarios.

En la primera mitad del año se vive una compleja conflictividad gremial, a partir de sindicatos con actividades complementarias a los puertos, como remolcadores, o lanchas. Se producen graves problemas en los puertos up river, y a esto se suman algunas varaduras que complican aún más las exportaciones agroindustriales.

En las terminales que operan con carga general, automotores y contenedores, se hace sentir el control sobre las importaciones impulsado por la Secretaría de Comercio de la Nación. A pesar de tener menos volumen, se trabaja con más congestión. En 2011, los autos estaban seis días promedio en fiscal y este año sus estadías son de entre 10 y 12 días. Esto genera congestión y problemas operativos que reducen la ecuación de competitividad.

En un acto de alto consenso, se crea la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval Argentina.

Una fija

Desde que el mundo existe se sabe que nadie va a donde no lo dejarán salir y que cuando se imponen medidas restrictivas se disparan mecanismos de defensa para sortear los controles.

Eso fue lo que ocurrió a pesar del celo de los propios funcionarios encargados de seguir el movimiento de las divisas, porque al cabo del primer año del cepo mientras las reservas del Banco Central caen en casi u$s 3.000 millones, la fuga de divisas al extranjero supera los u$s 12.000 millones.

Al finalizar el cepo en 2015, las tenencias de activos en el exterior alcanzan u$s 230.557 millones.

Pudo ser peor

El conflicto con el campo pudo haber sido peor. Días antes de la sanción de la 125, Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio, le acerca a la presidenta Cristina Kirchner un proyecto que contempla un 64% de retenciones a la soja.

El entonces jefe de Gabinete Alberto Fernandez se pega tal susto que se reune de inmediato con el titular de la cartera de Economía Martín Lousteau para ofrecerle a la jefa de estado una alternativa más viable.

"Nosotros poníamos las caras, pero la fuerza, el cuerpo, el riesgo, los que se bancaban las inclemencias del tiempo, la violencia, fueron los productores. El voto de Cobos fue importantísimo, marcó un momento crucial. Pero no se hubiera llegado a ningún Cobos si no hubiera estado la gente", recordó Luciano Miguens, por entonces presidente de la Sociedad Rural Argentina.