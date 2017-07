Trabajar para dejar un mundo mejor

Alguien tan sabio como Albert Einstein dijo alguna vez que "todos los días pienso, muchísimas veces, que mi vida (exterior e interior) descansa sobre el trabajo de los hombres del presente y de los que ya no se encuentran entre los vivos, y debo realizar un esfuerzo para retribuir en igual medida todo lo que he recibido, y lo que sigo recibiendo". Algunos se preguntarán por qué escribo las cápsulas, la frase anterior puede en cierta manera dar un sentido a ellas, por supuesto con mucha humildad; no trato de hacer algo grande, sino un pequeño aporte.

La experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado, decía Oscar Ringo Bonavena, y si realmente nos proponemos transmitir a los más jóvenes buenas ideas, buenas intenciones, experiencias, lecturas, fracasos; tal vez seamos una gota de agua en el océano, pero una gota es mejor que nada.

Alguien una vez me despertó del letargo y me dijo: Y vos ¿qué hacés para dejar cada día al mundo un poco mejor de lo que estaba?