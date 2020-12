Tormenta perfecta para los flujos globales de contenedores

El incentivo económico que dio el gobierno norteamericano a cada uno de sus ciudadanos para sobrellevar la pandemia produjo una ola de consumo. El almacenaje actual en el país del Norte y también en Europa aumenta la demanda en la cadena logística, mientras que las medidas mundiales para contener la pandemia causan una fuerte tensión en toda la línea de suministro debido a la falta de buques, contenedores y capacidad de camiones, así como a una productividad significativamente reducida en los puertos, almacenes y terminales interiores. Sin dudas una tormenta perfecta para la logística mundial.

Para conocer la situación actual y perspectivas futuras de este fenómeno, Transport & Cargo dialogó con Antonio Domínguez, principal ejecutivo para la zona de Centro América y el Caribe de Maesrk.

- Termina un año complejo para la logística y el comercio mundial

- Se va un año de gran aprendizaje y que la humanidad nunca olvidará. Cuando comenzó la pandemia, toda la carga de Asia subió a los barcos, y cuando venía en el agua comenzaron a cerrarse países en Latinoamérica. Los clientes finales bajaban las persianas de sus bodegas y ello formó un cuello de botella. En ese momento, los puertos que antes eran de trasbordo se convirtieron en la solución. Nos mandaron guardar carga en tránsito y a tenerla hasta que se le pudiese encontrar un comprador. Cuando ya se abrió nuevamente China para volver a exportar, varios países latinoamericanos seguían cerrados, muchos de ellos se abrieron en agosto, septiembre o hasta en octubre. Además, con las medidas de bioseguridad tomadas por varios Estados, algunos buques llegaron a demorar hasta 14 días para entrar a un puerto. Se trataba de enfrentar un fenómeno nuevo y los gobiernos no sabían cómo manejarlo a tal punto que muchas veces se tomaron medidas que iban en contra de otras. En Panamá, por ejemplo, queríamos hacer cambio de tripulación porque algunos de nuestros hombres ya llevaban más de cinco meses abordo y parte de las autoridades decían que sí y parte que no.

Por otra parte, la producción de contenedores se redujo un 40% en el primer semestre 2020 frente al mismo periodo del 2019. También los vuelos de pasajeros cancelados ejercieron más presión sobre el transporte marítimo para manejar la carga generalmente transportada por aire.

- ¿Cómo es el panorama actual?

- Hoy aquellos cuellos de botella que vimos inicialmente en Asia se están repitiendo por falta de contenedores. Los ciudadanos norteamericanos recibieron importantes incentivos económicos del gobierno para sobrellevar la pandemia y comenzaron a comprar muchísimas cosas para el hogar. Eso trajo una gran cantidad de carga a los Estados Unidos que no se esperaba. Se congestionaron los puertos, y eso hizo que la carga se quedara en los muelles y no fluyera hasta el destino final por lo que un enorme número de contenedores de 40 pies o high cube se encuentran en Estados Unidos y no regresan de vuelta a Asia. A tal punto llega la falta de equipos que los clientes están utilizando los contenedores refrigerados pero apagados, para llevar su carga seca.

China, no en sus puertos, sino en sus centros de producción dentro del país, también tiene restricciones por la pandemia y esto genera una severa congestión logística.

Hoy se constatan buques que esperan fuera de los puertos de Australia hasta 21 días y en Singapur durante 2 o 3días. En la costa oeste de EE.UU. hemos visto ejemplos de más de10 días. Asimismo, el tiempo de giro para un camionero en los puertos ha aumentado en 90 a120 minutos en algunas ubicaciones.

- ¿Qué medidas están tomando para mitigar este problema?

- La industria en general y desde Maersk en particular hemos tomado distintas medidas para alivianar los efectos de esta congestión. Por ejemplo, arreglamos nuestros itinerarios de carga y dejamos de ir a esos puertos tan congestionados. Compramos o alquilamos todos los contenedores disponibles para poder ofrecer a los clientes equipos alternativos. Habilitamos todos los buques disponibles en nuestra flota y están trabajando a toda su capacidad disponible. Doblamos la capacidad en nuestro servicio semanal de Europa y EE.UU.

Mantenemos un diálogo estrecho con las autoridades y los sindicatos para resolver el desafío de reemplazar de forma segura a las tripulaciones de buques, y aumentar el personal de los puertos, terminales y depósitos interiores. Además, Maersk inició su impulso de digitalización en 2017, pero el COVID-19 nos ha llevado a lograr en 9 meses lo que esperábamos hacer en tres años.

- ¿Cuándo vislumbran una regularización de esta situación?

- Vemos esto como algo temporal y creemos que se va a normalizar en la primera mitad del próximo año. La mercadería debe llegar a los grandes comercios de los Estados Unidos y los contenedores vacíos deben retornar a los puertos.

Que nuestros clientes de Latinoamérica sepan que vamos a llevar todos los buques que sean necesarios a las rutas normales y que no tendremos capacidad ociosa. Vamos a seguirle dando visibilidad porque es importante que nuestros clientes sepan lo que está pasando. Para ello contamos con nuevas y modernas herramientas tecnológicas que permiten un exacto seguimiento de las cargas. También debemos decir que hemos respetado todos nuestros contratos. Efectivamente hubo una suba en el valor de los fletes en los últimos meses, pero la misma aplica para las tarifas spot, para aquellos que no tienen contrato. En Latinoamérica casi la mitad de nuestra carga se mueve bajo contrato y Maersk ha sido muy claro en que se van a respetar y que se va a continuar moviendo la carga al precio pactado sin ningún tipo de incremento.