Zarpó desde el puerto de Buenos Aires, el último buque de la temporada de cruceros 2015 – 2016: "Rhapsody of the Seas". Fue la primera temporada de este buque en Argentina, motivo por el cual se hizo entrega de una placa conmemorativa en un acto en el que participaron el Ministerio de Transporte a través de la Dirección Nacional de Puertos y de la Administración General de Puertos S.E.; Prefectura Naval; Aduana Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones.

Durante la ceremonia, el capitán del Rhapsody of the Seas de la línea Royal Caribbean reconoció el trabajo realizado por las agencias gubernamentales, autoridades portuarias y la agencia naviera que opera la línea de cruceros en nuestro país.

El ministerio de Transporte continúa trabajando en la integración del puerto de Buenos Aires con el resto de la comunidad portuaria nacional e internacional, a través de mesas de trabajo y reuniones con todos los actores del ámbito, generando espacios de diálogo con el objetivo de lograr una industria nacional de cruceros moderna, previsible y que pueda expandirse para el desarrollo turístico del país.

"Nuestra meta es trabajar con planificación y previsibilidad para potenciar la actividad con obras y hechos, mejorando las operaciones y la experiencia de viaje de quienes elijan visitarnos en crucero" Gonzalo Mórtola, Interventor de la Administración General de Puertos S.E.