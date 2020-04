Tareas esenciales vs. burocracia

EDUARDO PETETTA Titular de Green Log

El mundo, una vez más, se encuentra en una situación que nos propone cambios de paradigmas, repensar lo pensado. La incertidumbre nos gana de mano, es tiempo de espera, de replantear lo establecido, de prepararse para el cambio, para lo que está por venir. Toda crisis trae consigo nuevas oportunidades y con ello expectativas.

Se han vuelto cotidianas palabras que no usamos y que tampoco conocíamos, pandemia, cuarentena, coronavirus, tareas esenciales, #QuedateEnCasa.

El mundo se enfrenta a un enemigo invisible, complicado, artero y silencioso y en Argentina la situación se agrava por los años que llevamos de recesión, altos y crecientes porcentajes de pobreza, alta tasa de desempleo, escaso porcentaje de inversión en infraestructura, un sistema de salud desfinanciado, el sistema educativo en también crisis y demás temas pendientes acumulados por décadas en una lista repetitiva e interminable.

Esperamos que en un futuro cercano podamos decir que el gobierno nacional tomó certeras medidas para intentar mitigar la pandemia y minimizar los contagios. La cuarentena es el remedio, eso nos dicen, eso nos imponen y debe ser acatado para intentar parar al enemigo.

Pero no todos podemos hacer caso al #QuedateEnCasa porque existen actividades, llamadas “esenciales” que no pueden ser dejadas de lado, que requieren que quienes las hacen estén firmes todos los días. Entre estas actividades se encuentra el comercio exterior, la logística internacional y la logística local.

Aquí estamos nuevamente, siempre listos para aportar nuestro grano de arena, sumando, proveyendo y abasteciendo, para que lo importante nunca falte para que cada uno de los engranajes funcione. La exportación y la importación no para, el comercio exterior no entiende de pandemias y cuarentenas, los buques atracan y zarpan, nuestros aeropuertos siguen recibiendo cargas y por nuestras fronteras cruzan camiones repletos de insumos y mercaderías necesarias y esenciales.

Funcionarios de organismos públicos, empleados de puertos, aeropuertos y depósitos, zonas francas, despachantes de adunas y sus dependientes y agentes de transporte aduanero, agentes de carga internacional, empresas de transportes, compañías marítimas, líneas aéreas. La lista se hace extensa y eso nos muestra la importancia que en ella radica. Todos y cada uno actuando como un engranaje de esta gran maquinaria que continúa funcionando.

La actividad no para, no se detiene, pero aún hoy, existe la obligación de presentar documentación física para que las mercaderías de importación y exportación puedan continuar sus viajes hacia destino final, sin un documento de transporte sin una copia de factura y una lista de empaque, tickets de pago por intervenciones de terceros organismos, y más. Si no está la documentación física la máquina se detiene, las mercaderías no siguen y lo esencial deja de serlo.

Durante esta cuarentena tuve que ir cinco veces a mi oficina básicamente a buscar y entregar documentación para embarques de importación que llegaron al país vía aérea y vía marítima. Tuvimos que buscar estos documentos, emitir algunos otros en nuestra oficina, firmar, originalizar y luego de armados los juegos coordinar con los despachantes de aduana la entrega de los mismos ya sea en nuestras oficinas o en algún lugar a determinar ya que tiempos de cuarentena no todos coincidimos en estar en nuestras oficinas todos los días.

Que la pandemia y la cuarentena nos permita seguir pensando un modelo operativo sin papeles, integrando a todos los actores en un sistema que permita operar, controlar, aprobar y liberar las operaciones en forma electrónica, sin presentación física de documentos ahorrando tiempo, recursos y dinero al estado nacional y a todos los integrantes de la gran cadena del comercio exterior y la logística.